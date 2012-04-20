کشفیات مواد مخدر در استان ایلام 85 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی استان از افزایش 85 درصدی میزان کشفیات مواد مخدر در فروردین ماه امسال خبر داد.

امیر عباس زاده با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر در استان گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در سال 90 ، 68 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.

وی در ادامه به کاهش شش درصدی وقوع سرقت در فروردین ماه اشاره کرد و افزود: سرقت خودرو در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان همچنین از افزایش 135 درصدی کشف صلاح و مهمات غیر مجاز در استان خبر داد و گفت: برنامه ریزی دقیق و همکاری موثری بین نیروهای انتظامی و اطلاعاتی استان برای کشف سلاح و مهمات غیر مجاز در استان صورت گرفته است.

امیر عباس زاده به کاهش 100 درصدی تصادفات فوتی در حوزه درون شهری اشاره کرد و گفت: میزان تصادفات فوتی در حوزه برون شهری نیز 45 درصد کاهش داشته است.

همایش قانون هدفمندی یارانه ها در ایوان

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام گفت: دسرپرستان خانواری که پیامک انصراف از یارانه ها را دریافت کرده اند تا دهم اردیبهشت ماه فرصت دارند با مراجعه به سایت هدفمندی یارانه ها عدم انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کنند.

عسگری در همایش یکروزه قانون هدفمندی یارانه ها در ایوان با اعلام این خبر گفت: اگر این افراد از طریق سایت موفق به رفع این مشکل نشدند با مراجعه به دبیر خانه ماده 10 کمیسیون هدفمندی یارانه ها و دریافت فرم مربوطه می توانند برای رفع این مشکل اقدام کنند.

وی افزود: دولت حقوق هیچ فردی را برای انصراف از یارانه بدون اطلاع قطع نخواهد کرد.

آغاز کشت محصولات بهاره در دره شهر

کشاورزان دره شهری 1500 هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت محصولات بهاره در بخش سبزی و صیفی اختصاص دادند.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر با اعلام این خبر گفت: این میزان سطح زیر کشت مربوط به محصولا سبزی و سیفی شامل خیار، طالبی، باقلا، گوجه ،بادمجان و سبزیجات است .مدیر جهاد کشاورزی دره شهر بیشترین سطح زیر کشت این محصولات را مربوط به باقلا با 700 هکتار اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر کمترین سطح زیر کشت را سبزیجات برگی با چهار هکتار عنوان کرد.

عمو زاده پیش بینی کرد در پایان برداشت 21 هزار تن انواع محصولات کشاورزی بهاره در بخش سبزی و صیفی به ارزش اقتصادی شش میلیارد ریال برداشت شود.

عموزاده افزود: از این میزان محصولات تولیدی علوه بر تامین نیازهای داخلی استان در بخش سبزی و صیفی مازاد آن به استان های همجوار بویژه بازار های تهران صادرمی شود.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر گفت: 1500 نفر از کشاورزان دره شهری به صورت مستقیم در شهرستان دره شهر 28 هزار هکتار اراضی قابل کشت وجود دارد.

امام جمعه ایلام : برای مقابله با آسیب های اجتماعی برنامه ریزی شود

نشست ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر در دفتر امام جمعه ایلام برگزار شد.

در این نشست جمعی از مدیران کل نهادهای فرهنگی و دینی استان حضور داشتند، اعضا در این نشست بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی در زمینه گسترش این فریضه الهی در جامعه تاکید کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این نشست گفت: شناسایی آسیبها و برنامه ریزی برای مقابله با آنها در اولویت برنامه های مدیران –و مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به ظرفیت های دینی و مذهبی مردم استان بر ضرورت برنامه ریزی برای ترویج برنامه های فرهنگی و مذهبی در استان تاکید کرد.

سردار کاکی دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به فلسفه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: اجرای این فریضه الهی تاثیر مستقیم در سالم سازی جامعه از چالش ها و آسیبها دارد.

در ادامه این نشست اعضا درباره فعالیت های نهاد های مربوطه و عملکرد این نهادها گزارشهایی ارائه کردند.

جشنواره خیرین مدرسه ساز چوار

جشنواره خیرین مدرسه ساز در بخش چوار برگزار شد.

در این جشنواره خیرین مدرسه ساز 100 میلیون ریال به امر مدرسه سازی اهدا کردند.

به گفته مدیر آموزش و پرورش چوار این میزان کمک صرف ساخت مدرسه می شود .دوستی گفت: خیرین مدرسه ساز در سال گذشته 300 میلیون ریال به ساخت مدرسه کمک کرده اند.

نمایش فیلم هنرمند ایلامی در دانشگاه تهران

فیلم مستند (ده نبی) به کارگردانی هنرمند ایلامی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور اساتید برجسته این دانشگاه به نمایش در آمد.

فیلم مستند دهنبی به کار گردانی کمال زحمتکش با موضوع آسیب های اجتماعی در استان ایلام تولید شده است .

این فیلم همچنین در جشنواره فیلم حسنات اصفهان برنده جایزه بهترین کار گردانی شده است.

جلوگیری از فرسایش خاک در دینارکوه

از فرسایش خاک دینار کوه آبدانان جلوگیری می شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آبدانان گفت: برای اجرای طرح های آبخیزداری و سنگی ملاتی یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته عزیزی این میزان اعتبار برای اجرای دو طرح سنگی ملاتی با حجم دوهزار و 500 متر مکعب برای کنترل سیلاب افزایش نفوذ پذیری و اضافه شدن حجم سفره های آب زیر زمینی هزینه ش ه است .

نقطه جنگی دینار کوه در هشت کیلومتری جنوب شهر آبدانان واقع است.