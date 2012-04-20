به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر پنجشنبه در هفته بیست وششم و پایانی رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر مقابل نفت مسجد سلیمان به برتری رسید.

در این دیدار که با حضور بیش از دو هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد، دو تیم که از انگیزه خاصی برای نتیجه گیری برخوردار نبودند و به همین علت در نیمه نخست بازی چندان دلچسبی را به نمایش نگذاشتند و چند موقعیت نه چندان خطرناک حاصل کار دو تیم در نیمه اول بود.

در نیمه دوم تیم نفت مسجد سلیمان که در نیم فصل دوم رقابتها بازی های خوبی را به نمایش گذاشته بود توانست حملات خطرناکی را روی دروازه تیم لیگ برتری شده آلومینیوم ایجاد کند اما این حملات به خوبی از سوی دروازه بان تیم آلومینیوم دفع شد.

در نهایت هادی دغاغله مهاجم شماره 11 تیم آلومینیوم در دقیقه 78 تک گل آلومینیوم در این دیدار را به ثمر رساند تا تیم آلومینیوم که به لیگ برتر فوتبال کشورمان صعود کرده در ایستگاه پایانی لیگ یک نیز به پیروزی برسد.

آلومینیوم با این پیروزی 52 امتیازی شد و با اقتدار به مقام قهرمانی گروه "ب" لیگ دسته یک دست یافت و نفت مسجد سلیمان نیز در پایان رقابتها با کسب 31 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

عدم حضور مسئولان در ورزشگاه

اما یکی از نکاتی که در این دیدار به چشم می خورد، عدم حضور هیچ کدام از مسئولان عالی رتبه استان هرمزگان در ورزشگاه با وجود صعود مقتدرانه آلومینیوم به لیگ برتر بود.

در حالی که در پایان بازی دو هفته گذشته آلومینیوم مقابل تربیت یزد، تنها تعدادی از مسئولان ورزشی استان هرمزگان برای تبریک گفتن صعود این تیم به لیگ برتر حضور یافته بودند در این هفته انتظار می رفت مسئولان بلندپایه استان هرمزگان برای گفتن یک خسته نباشید ساده به بازیکنان آلومینیوم در ورزشگاه حضور یابند که این مسئله به وقوع نپیوست.

در حالی که بازیکنان و اعضای کادرفنی باشگاه آلومینیوم هنوز نیمی از مبالغ قرارداد خود در این فصل را دریافت نکرده اند، هنوز وعده مسئولان استان هرمزگان مبنی بر پرداخت پاداش صعود به این تیم عملی نشده و مسئولان حتی از حضور در ورزشگاه و گرفتن جشنی کوچک برای این موفقیت بزرگ آلومینیوم که سالها مردم هرمزگان در انتظار آن بودند نیز امتناع می کنند.