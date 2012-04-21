شاهکار اسلامی درخش پنجه در پنجه باد و باران/ مسئولان رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگارمهر، مسجد جامع درخش یکی از چهار مسجد کهن استان خراسان جنوبی است که در روستای درخش از توابع شهرستان درمیان قراردارد.

بنای این مسجد به سال 921هجری قمری دردوره صفویه بوده که این بنا شامل دو ایوانچه و یک طاقی بزرگ به شکل هلالی است.

این مسجد در سال 77 ثبت ملی شده ولی با وجود گذشت 13 سال از ثبت این اثر در فهرست آثار ملی توجه زیادی به آن صورت نگرفته و این موضوع اعتراض گسترده مردم روستای درخش را به دنبال داشته است.

این مسجد که یکی از مهم ترین جلوگاه های هنر اسلامی و بومی خراسان جنوبی در کشور است توسط مسئولان به فراموشی سپرده شده و در آستانه ویرانی قراردارد و اگر فکری به حال آن نشود تنها دارای یک شناسنامه به نام ثبت ملی خواهد بود که بعد از مدتی باید گواهی فوت آن را صادر کرد.

میراث فرهنگی در خواب غفلت به سر می برد/ مسجد جامع درخش در آستانه تخریب

امام جمعه قهستان در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهارداشت: سازمان میراث فرهنگی هیچ توجهی به مسجد جامع درخش ندارد و به دلیل ثبت ملی، چون اهالی روستا نمی توانند به مرمت مسجد بپردازند احتمال خرابی آن وجود دارد.

حجت الاسلام خداپرست افزود: عدم مرمت این مسجد نه تنها این بنا رادر آستانه نابودی قرارداده بلکه جان مردمی که در آن نماز می خوانند را نیز به خطر انداخته است.

امام جمعه قهستان با بیان این که حفظ و مرمت آثار تاریخی مهم ترین وظیفه میراث فرهنگی است، گفت: میراث فرهنگی فقط آثار تاریخی را شناسنامه دار می کند ولی در خصوص وظیفه اصلی آن که مرمت آثار تاریخی است عملکرد خوبی ندارد.

خداپرست مرمت این مسجد را مهم ترین خواسته مردم بخش قهستان عنوان کرد و یادآورشد: عدم توجه به میراث تاریخی خیانت به مسلمانان، نسل آینده و هنر معماران دل سوخته مسلمان در جهان است.

نماد اسلامی درخش در آستانه ویرانی قرار دارد

محمد درخشی از اهالی روستای درخش با بیان این که مسجد جامع درخش نماد فرهنگی و اسلامی این روستا است، گفت: نماد فرهنگی درخش ویران شده است.

وی افزود: در گذشته که این بنا ثبت نشده بود اهالی با همکاری هم این مسجد را مرمت می کردند زیرا آن را یادگاری از پدران خود می دانستند اما از زمانی که این مسجد ثبت ملی شده است امکان مرمت آن توسط اهالی وجود ندارد.

اهل روستای درخش تصریح کرد: علی رغم پیگیری های مداوم مردم برای مرمت مسجد هیچ اقدامی برای مرمت این اثر صورت نگرفته است.

درخشی با بیان این که نزول باران احتمال تخریب این مسجد را دوچندان می کند، یادآورشد: اهالی روستا خواستار مرمت این مسجد توسط میراث فرهنگی هستند.

ویرانی بناهای تاریخی ویرانی هویت فرهنگی بومی استان است

کارشناس باستان شناسی با بیان این که آثار تاریخی شناسنامه هویت یک ملت محسوب می شوند، گفت: ویرانی بناهای تاریخی چیزی جز از بین رفتن شناسنامه فرهنگی بومی مردم استان نیست.

فاطمه محمدی تصریح کرد: مساجد مهم ترین نماد معماری ایرانی واسلامی در خراسان جنوبی هستند بنابراین اگر برای حفظ ومرمت آنها اقدامی نشود درآینده چیزی برای بیان و معرفی هویت بومی خود نخواهیم داشت.

وی با بیان این که مسجد جامع درخش از قدمت و معماری زیبایی برخودار است،اظهارکرد: مرمت این مسجد می تواند نقش عمده ای در جذب توریست و رواج گردشگری در استان داشته باشد.

کارشناس باستان شناسی با بیان این که ویرانی آثار تاریخی استان که ثبت ملی هستند چیزی جز سرافکندگی برای مردم و مسئولان ندارد،ادامه داد: میراث فرهنگی بیش از این باید به آثار تاریخی توجه کند.

محمدی یادآورشد: مسجد جامع درخش نماد اسلام و مسلمانی در شهرستان درمیان است بنابراین حفظ آن حفظ فرهنگی بومی مردمان این خطه محسوب می شود.