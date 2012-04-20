راه به مونیخ جهنمی است/ چلسی به انتقام فکر نمی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدیه دروگبا در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا موفق شد تک گل بازی را به ثمر برساند. این پیروزی، آبی ها را به عنوان گزینه صعود به دیدار نهایی در کورس نگه می دارد.

چلسی در حالی در استمفوردبریج در دیدار مقابل بارسلونا به برتری رسید که 79 درصد بازی در اختیار نماینده اسپانیا بود. بارسلونایی ها 24 بار به سمت دروازه چلسی شوت کردند که یا به دروازه رسید و گل نشد و یا به مدافعان برخورد کرد و این در حالی است که چلسی فقط چهار بار به سمت دروازه بارسا شوت کرد.

دروگبا در گفتگو با سان اظهار داشت: این برای من بازی دشواری بود چراکه بارسلونا مالکیت توپ را در اختیار داشت. بازی کردن مقابل این تیم بسیار دشوار است. آنها یک تیم بسیار خوب هستند. هر بار که من توپ را می گرفتم احساس می کردم که خیلی از دروازه آنها دور هستم.

این بازیکن که تا به حال 155 گل برای چلسی به ثمر رسانده افزود: این یکی از مهم ترین گل های دوران بازیگری ام بود. خوبی این گل در این بود که پیش از پایان نیمه به ثمر رسید.





صحنه ای که "دیدیه دروگبا" تک گل بازی را وارد دروازه "ویکتور والدس" می کند

گلی که دروگبا در این دیدار به ثمر رساند سه روز پس از گلی بود که وی در دیدار با تاتنهام در نیمه نهایی جام حذفی انگلستان به ثمر رساند. این یعنی اینکه دروگبا عاشق گل زدن در بازی های حساس و بزرگ است.

دروگبا این موضوع را رد می کند: نه، من فقط عاشق بازی هستم. عاشق بازی کردن. هر زمان که فرصت بازی کردن دارم دوست دارم بهترین عملکردم را از خود به نمایش بگذارم. می دانم در زمین های ومبلی و استمفوردبریج آدم خوش اقبالی هستم. من هر زمان که پا به زمین می گذارم خوشحالم.

این دو تیم سه سال قبل در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه استمفوردبریج با یکدیگر بازی کردند که به دلیل اشتباهات "تام هنینگ اووربو"، داور مسابقه، این بازی در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. به نظر می رسید چلسی در بازی روز چهارشنبه از حریف قدرتمند خود انتقام گرفته است اما دروگبا چنین نظری ندارد.

وی گفت: فکر نمی کنم ما نیازی به ثابت کردن خودمان داشته باشیم چراکه آنچه در چند سال گذشته به دست آورده ایم موفقیتی بزرگ محسوب می شود. نمی خواستیم در دیدار با بارسا چیزی را ثابت کنیم بلکه فقط می خواستیم صعود کنیم. چلسی بازی رفت را برده و حالا باید به فکر بازی برگشت باشد.