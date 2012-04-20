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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

آمادگی فریمان برای برگزاری سی و دومین سالگرد شهادت استاد مطهری

آمادگی فریمان برای برگزاری سی و دومین سالگرد شهادت استاد مطهری

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری فریمان با اشاره به آمادگی این شهر برای برگزاری سی و دومین سالگرد شهادت استاد مطهری گفت: شهرستان فریمان اعتبار خود را مرهون یکی از بزرگترین مصلحان اجتماعی تاریخ معاصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر: مجتبی بزم آرا با تاکید بر آمادگی شهرستان برای برگزاری ویژه برنامه های سی و دومین سالگرد استاد شهید مرتضی مطهری افزود: با هماهنگی های صورت گرفته امسال شاهد برگزاری یکی از اثربخش ترین یاوداره های این شهید عالی مقام خواهیم بود.

وی اضافه کرد: یادواره امسال همچون سالهای گذشته میزبان حضور مهمانان استانی و کشوری خواهد بود.

سرپرست فرمانداری فریمان اظهار داشت: منزل و موزه استاد مطهری در هفته معلم به صورت رایگان میزبان علاقمندان است.

سرپرست فرمانداری فریمان گفت: علاوه بر برنامه ریزی یاد شده، مسابقه خوشنویسی از آثار وی، اعزام تیم دوچرخه سواری از زادگاه تا آرامگاه، ضبط ویژه برنامه های تلویزیونی، مسابقات کشتی، وبلاگ نویسی و مسابقه کتابخوانی از تالیفات این استاد برجسته برگزار می شود.

بزم آرا ابراز امیدواری کرد: تلاش اعضای کارگروه های تخصصی ستاد گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری منجر به آشنایی بیشتر جامعه به خصوص جوانان با تالیفات ارزشمند و اندیشه های ناب این متفکر بزرگ شود.

کد مطلب 1581377

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