آمادگی فریمان برای برگزاری سی و دومین سالگرد شهادت استاد مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر: مجتبی بزم آرا با تاکید بر آمادگی شهرستان برای برگزاری ویژه برنامه های سی و دومین سالگرد استاد شهید مرتضی مطهری افزود: با هماهنگی های صورت گرفته امسال شاهد برگزاری یکی از اثربخش ترین یاوداره های این شهید عالی مقام خواهیم بود.

وی اضافه کرد: یادواره امسال همچون سالهای گذشته میزبان حضور مهمانان استانی و کشوری خواهد بود.

سرپرست فرمانداری فریمان اظهار داشت: منزل و موزه استاد مطهری در هفته معلم به صورت رایگان میزبان علاقمندان است.

سرپرست فرمانداری فریمان گفت: علاوه بر برنامه ریزی یاد شده، مسابقه خوشنویسی از آثار وی، اعزام تیم دوچرخه سواری از زادگاه تا آرامگاه، ضبط ویژه برنامه های تلویزیونی، مسابقات کشتی، وبلاگ نویسی و مسابقه کتابخوانی از تالیفات این استاد برجسته برگزار می شود.

بزم آرا ابراز امیدواری کرد: تلاش اعضای کارگروه های تخصصی ستاد گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری منجر به آشنایی بیشتر جامعه به خصوص جوانان با تالیفات ارزشمند و اندیشه های ناب این متفکر بزرگ شود.