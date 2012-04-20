گرد و غبار شدید ایلام را فرا گرفت/ طبیعت ایلام به کما رفت

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غربی ترین نقطه کشور با 420 کیلومتر مرز مشترک با عراق قرار دارد که طی شش سال گذشته مشکل و معضلی بزرگ به اسم گرد و غبار مردم و طبیعت بکر این استان را دچار سردرگمی کرده است.
این استان که به دلیل پوشش جنگلی متعدد، کوه های فراوان و زیبایی به عروس زاگرش مشهور است ولی طی این سالهای ضربات سنگینی از گرد و غبار بر پیکره خود دیده است.
در سال جاری بارشهای مکرر بهاری و شست و سوی طبیعت استان به خصوص درختان بلوط باعث شده بود که بر چهره طبیعت استان لطافت و زیبایی نقش ببندد.
متاسفانه امروز گرد و غبار شدیدی تمام لطافت و زیبایی طبیعت و درختان بلوط استان ایلام را از بین برد و باز غبار بر چهره طبیعت استان نقش بست به طوری هم اکنون کوه های استان زیر گرد و غبار پنهان شده اند.
در این بین ضرر و زیانهای متعدد به انسان و طبیعت وارد می شود که متاسفانه طی سالهای گذشته علی رغم وعده ها برای کنترل این معضل، هنوز این مشکل در استان ایلام وجود دارد.
در دو شهرستان مهران و دهلران به دلیل مرز بودن با عراق گرد و غبار از شدت بیشتری برخوردار است.
اگر قرار باشد گرد و غبار از همین اردیبهشت ماه که اوج طبیعت ایلام است شروع شود پس باید تابستان را فاجعه آور برای طبیعت استان و خود مردم ایلام پیش بینی کرد.
ذرات ریز گرد وغبار به دلیل نفوذ عمقی بر نواحی حساس مجرای تنفسی و ریه عارضههای متعددی را در بدن ایجاد میکنند.
حساسیت چشمها، بینی و حلق، عفونتهای دستگاه تنفسی، سردرد، تهوع و واکنش آلرژیک از آثار کوتاه مدت آلودگی هوا است و بیماری مزمن تنفسی، سرطان ریه، بیماری قلبی و آسیب به سایر ارگانهای بدن از اثرات بلند مدت این پدیده هستند.
روزهای گرد و غبار، بیمارن تنفسی جرأت بیرون آمدن از منزل را ندارند و گاه که برای کار ضروری مجبور می شوند آن روز و روزهای بعد آن را با تنگی نفس شدید همراه باشند.
گرد و غبار چون بر روی برگ درختان مینشیند نه تنها مانع تنفس آنان میشود و به خشکی و مرگ تدریجی آنها منجر میشود بلکه خود عامل انتقال انواع بیماریها هستند.
حیوانات با خوردن گیاه و برگ درختان آلوده به ذرات گردو غبار، گرفتار بیماریهای متعدد میشوند و انسانها نیز به سبب استفاده از برخی گیاهان خودروی خوراکی و حیوانات ناقل بیماری، به بیماری مبتلا میشوند.
هر هکتار جنگل پهن برگ، ۶۸ تن گرد و غبار را مهار و هوا را سالم و تمیز و به اصطلاح تصفیه می کند اما گرد و غبار گسترده که در سال های اخیر ایلام را به شدت متاثر کرده، توانسته است درختان بلوط را نیز به زانو درآورد.برگ های بلوط کرکی هستند و قابلیت جذب گرد و غبار را دارند و بسته شدن روزنه برگ های کرکی بلوط به دلیل شدت بالای گرد و غبار در زاگرس موجب شده که این درختان دیگر توانایی جذب این همه غبار را نداشته باشند.
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