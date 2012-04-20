به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دارابی معاون مالی، اداری و پشتیبانی ستاد مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر افزود: پمپ یاد شده از 10 اینچ خروجی آب و 175 کیلو وات قدرت برخوردار است و در هر ساعت قادر به تخلیه یکهزار متر مکعب آب از ایستگاه یاد شده است.

وی افزود: این پمپ با توان تخلیه آب تا عمق 30 متر قویترین پمپ‌ نصب شده برای تخلیه آب است و در حال حاضر با نصب آن، آب داخل ایستگاه تا سطح بسیار زیادی تخلیه شده و انتظار می‌رود تخلیه کامل آب به زودی پایان پیدا کند.

سطح ایستگاه استاد معین نسبت به ایستگاه‌های دیگر خط 4 مترو پایین‌تر بوده در نتیجه آب برگشتی از دیگر ایستگاه‌ها نیز به این ایستگاه انتقال می‌یابد.