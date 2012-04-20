  1. جامعه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

نصب قوی‌ترین پمپ تخیله آب در ایستگاه استاد معین

نصب قوی‌ترین پمپ تخیله آب در ایستگاه استاد معین

قویترین پمپ تخلیه آب در ایستگاه استاد معین تهران نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دارابی معاون مالی، اداری و پشتیبانی ستاد مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر افزود: پمپ یاد شده از 10 اینچ خروجی آب و 175 کیلو وات قدرت برخوردار است و در هر ساعت قادر به تخلیه یکهزار متر مکعب آب از ایستگاه یاد شده است.

وی افزود: این پمپ با توان تخلیه آب تا عمق 30 متر قویترین پمپ‌ نصب شده برای تخلیه آب است و در حال حاضر با نصب آن، آب داخل ایستگاه تا سطح بسیار زیادی تخلیه شده و انتظار می‌رود تخلیه کامل آب به زودی پایان پیدا کند.

سطح ایستگاه استاد معین نسبت به ایستگاه‌های دیگر خط 4 مترو پایین‌تر بوده در نتیجه آب برگشتی از دیگر ایستگاه‌ها نیز به این ایستگاه انتقال می‌یابد.

کد مطلب 1581388

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