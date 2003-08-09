رييس كل بيمه مركزي ايران ، به رياست كل بيمه اتكايي قاره آسيا برگزيده شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي ايران، عبدالناصر همتي، رييس جديد ايشين ري در بيست و ششمين جلسه شوراي مديريتي ايشين ري در بانكوك، خواستار توسعه دامنه فعاليت هاي شركت و گسترش حوزه جغرافيايي ايشين ري شد.
وي افزود: اميد است كه با نهايي شدن اصلاح اساسنامه ، اين شركت رشد و توسعه بيشتري را تجربه كند.
ايشين ري در سال 1979 با ابتكار سازمان ملل متحد و برنامه عمران اقتصادي اين سازمان براي آسيا و اقيانوسيه و اسكاپ تاسيس شده است.
انجام امور تخصصي بيمه اتكايي در آسيا و ايجاد ظرفيت هاي مناسب براي نگهداري خطر پذيري آسيايي در منطقه و كمك به ارتقاي دانش فني و تخصصي بيمه گران آسيايي است.
رييس كل بيمه مركزي ايران در سه سال گذشته در مقام نايب رييس هيات مديره امور اين شركت را اداره كرده بود. شوراي مديريتي شركت ايشين ري مركب از نمايندگان عالي رتبه بيمه اي ده كشور چين، تايلند، سري لانكا، فيليپين، كره جنوبي، هند، بوتان، افغانستان، بنگلادش و ايران است.
اداره شركت با هيات مديره اي مركب از رييس، نايب رييس، مدير عامل و معاون مدير عامل است.
بيست و ششمين شوراي مديريتي شركت بيمه اتكايي آسيا، ايشين ري، در نشست سالانه خود در بانكوك، دكتر عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي ايران را به عنوان رييس شورا و رييس هيات مديره اين شركت برگزيد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي ايران، عبدالناصر همتي، رييس جديد ايشين ري در بيست و ششمين جلسه شوراي مديريتي ايشين ري در بانكوك، خواستار توسعه دامنه فعاليت هاي شركت و گسترش حوزه جغرافيايي ايشين ري شد.
نظر شما