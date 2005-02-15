پاچه چي : اعتراضي به مشروعيت انتخابات ندارم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، پاچه چي رئيس تجمع دمكرات هاي مستقل عراق از عدم مشاركت گسترده اهل سنت دراين انتخابات ابراز تاسف كرد .



وي گفت : انتخابات سراسري اخير به نوبه خود يك رويداد مهم بود زيرا مرحله مهمي در برقراري دمكراسي در عراق به شمار مي رود.



رئيس تجمع دمكراتهاي مستقل عراق با قانوني خواندن انتخابات اخير تاكيد كرد: هيچ اعتراضي به مشروعيت انتخابات اخير ندارم.



پاچه چي در عين حال از اين امر ابراز تاسف كرد كه بخش عمده اي از اهل تسنن عراق در انتخابات اخير شركت نكردند .



وي ابرازاميدواري نمود احزاب سني كه در انتخابات اخير شركت نكردند حداقل در روند سياسي بويژه تدوين قانون اساسي دايمي شركت داده شوند.

وي خواستار پيوستن اين احزاب به مجلس ملي براي تدوين قانون اساسي شد.



لازم به ذكر است پاچه چي چندي پيش برگزاري كنفرانس آشتي ملي را با شركت همه گروه هاي عراقي خواستار شده بود.