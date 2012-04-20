به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه پنجشنبه در گردهمایی مسئولان هیئت‌های مذهبی استان قم که در مدرسه امیرالمومنین(ع) و با حضور آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد، اظهار داشت: هیئتهای مذهبی در ایران از یک سابقه چندصدساله برخوردارند و وقتی نگاه به کارنامه آنان می اندازیم کارنامه بسیار درخشان، تحسین برانگیز و افتخارآفرینی دارند.



وی ادامه داد: این افتخار چه در دوره‌هایی که زمینه برای تلاش آنان فراهم بوده و چه در دوره هایی که حکومت هایی آمده و مضیقه هایی ایجاد کرده اند وجود داشته است و هیئت‌های مذهبی هیچ‌گاه از اعتلای کلمة الله و ترویج مکتب اهلبیت(ع) و عاشورا تحت هیچ شرایطی عدول نکرده و فشارها و مضیقه ها هم آنها را از این مسیر بازنداشته است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم بیان داشت: حتی در دوره ای که رضاخان قلدر بی مغز و جنایتکار که بیشترین ضربه را بر پیکره اسلام زد ما شاهد این بودیم که هیئت های مذهبی با عشق به ساحت اهلبیت(ع) و با اقتدار راه خود را ادامه دادند و این صلابت در راه با هدایت های علمای راستین و مراجع عظام تقلید در طول تاریخ موجب شده کارنامه هیئتهای مذهبی درخشان بوده و باشد.



وی افزود: هیئتهای مذهبی همان طور که عشق و علاقه به اهلبیت(ع) دارند عهد و پیمان بسته اند که راه خود را از علما و مراجع تقلید بگیرند و تحت تاثیر برداشتهای نادرست کسانی که تخصصی در دین ندارند قرار نگیرند.



حجت الاسلام اسکندری اظهارداشت: یکی از مهمترین ویژگیهای هیئت های مذهبی این است که چشمشان به لبان گهربار مراجع و علما بوده و همین عامل موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد.



وی افزود: اگر هدایت‌های علما و مراجع تقلید نبود و اگر نبود تن دادن هیئت‌های مذهبی به رهنمودهای علمای راستین دین چنین اتفاقی نمی‌افتاد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم تاکید کرد: ما شاهد بودیم که با پیروزی انقلاب اسلامی هیئت های مذهبی در همان جهتی که امام و رهبری و مراجع ترسیم کرده‌اند با صلابت به پیش رفته اند.



وی تصریح کرد: دشمنان وقتی دیدند نمی‌توانند هیئت ها را به تعطیلی بکشند به این نتیجه رسیدند که می بایست مسیر هیئت‌ها را به انحراف بکشانند لذا همان طور که حضرتعالی و دیگر مراجع هشدارهای لازم را دادید سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با ترفندهای دشمن به ساماندهی هیئت‌ها پرداخت.



حجت الاسلام اسکندری اظهار داشت: این ساماندهی با حفظ مردمی بودن هیئتها صورت گرفته است و ما نیازهای آنان را شناسایی و ساماندهی کرده ایم.



وی بیان داشت: در این ساماندهی شورای هیئت‌های مذهبی در هر شهر و مراکز استانها شکل گرفت و برنامه‌های مختلف آموزشی و ترویجی و تبلیغی برای آنان تدارک شد.



ساماندهی 2 هزار هیئت مذهبی



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه در قم بیش از دو هزار هیئت مذهبی شناسایی شده اند تصریح کرد: برای مسئولان این هیئتها برنامه های فرهنگی و تبلیغی برگزار شد زیرا معتقدیم اگر کسی بخواهد هیئتی را اداره کند باید از نظر سطح دانش و فکر و فرهنگ از دیگران بالاتر باشد لذا محتویات آموزشی لازم برای آنان تدارک دیده شده است.



وی تصریح کرد: باید آنچه در شان کشور شیعی ما نیست و انطباق با مکتب اهلبیت(ع ) ندارد در هیئت‌ها نباشد و هیئتی درست شود که مورد عنایت مولایمان امام زمان باشد.



اسکندری اظهار داشت: از مجموع هیئت‌ها تعدادی محافل خانگی است اما بیشتر آنان از هیئت‌های تأثیر گذار در استان‌ها هستند.



وی ادامه داد: در کنار هیئت‌ها کانون مداحان و شعرای استان را داریم که تلاش می‌کند تا فرهنگ ناب اهلبیت(ع) را در قالب نوحه‌ها و مرثیه‌ها ترویج کنند و از انحرافات احتمالی جلوگیری شود.



ایجاد 350 هیئت دانش آموزی



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم عنوان کرد: برای تاثیرگذاری در مدارس، هیئت های دانش آموزی را راه اندازی کرده ایم که حدود 350 هیئت دانش آموزی در مدارس ایجاد شده است که علاوه بر عزاداری به صورت خودجوش دنبال فعالیتهای فکری و دینی و مذهبی هستند.



وی ادامه داد: هیئت خواهران دانش آموزی نیز روز سه شنبه تجمعی خواهند داشت و هیئت های دانشجویی نیز فعالیت های خوبی را آغاز کرده اند.



حجت الاسلام اسکندری تاکید کرد: به جد مراقب هستیم تا برخی که ژست‌های اسلام شناسانه می‌گیرند و به علما و مراجع ما جسارت می‌کنند تاثیری در هیئت‌ها و مردم نداشته باشند و هیئت‌های مذهبی نیز با صلابت هر چه تمامتر حضور دارند و نخواهند گذاشت این افراد که نتوانسته اند اسلام ناب را بشناساند و اظهار نظرهای علیلانه ای دارند در عرصه فرهنگی جایگاهی داشته باشند.



وی تاکید کرد: مردم ما خط اصیل فرهنگ دینی و شیعی را از علما و مراجع و رهبری و کسانی که سالیان درازی در اسلام تحقیق کرده اند می گیرند و هیئتهای مذهبی اجازه نمی دهند کسانی در این جبهه اصیل دخالتی داشته باشند که شناختی از اسلام ندارند و با تصور اینکه اسلام را می شناسند به مراجع و علما اهانت می کنند.



در این مراسم که مدیران و مسئولان هیئت های مذهبی و مداحان و شاعران استان قم حضور داشتند یکی از مداحان اهلبیت(ع) به نوحه خوانی و مرثیه سرایی در مقام حضرت زهرا(س) پرداخت.



این گردهمایی سالانه با هدف مرور فعالیتهای صورت گرفته در این بخش همچنین تنقیح و تبیین خطوط اصلی فرهنگی و دینی در هیئتهای استان برگزار می شود.



دومین گردهمایی مسئولان هیئتها و همایش فاطمی سال گذشته در حضور آیت الله العظمی صافی برگزار شده بود.



