10 موقعیت گلزنی را از دست دادیم/ نتایج نفت در نیم فصل دوم عالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش یزدی عصر پنجشنبه پس از شکست نفت مسجد سلیمان مقابل آلومینیوم هرمزگان در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: تیم ما در این دیدار بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و متاسفانه تنها توپی که در نیمه دوم به روی دروازه ما آمد تبدیل به گل شد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در این دیدار توانستند نزدیک به 10 موقعیت گلزنی را روی دروازه آلومینیوم ایجاد کنند اما با وجود این بازی خوب متاسفانه در این دیدار شکست خوردیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان در ادامه با اشاره تغییرات گسترده این تیم در ابتدای فصل، اظهار داشت: پیش از آغاز مسابقات بیش از 90 درصد بازیکنان نفت مسجد سلیمان نسبت به فصل گذشته تغییر کردند و با این وجود این تیم توانست طی این فصل نتایج بهتری را نسبت به فصل گذشته کسب کند.

یزدی با بیان اینکه نتایج نفت مسجدسلیمان در نیم فصل دوم فوق العاده بود، عنوان کرد: تیم ما در نیم فصل دوم نتایج بسیار خوبی را کسب کرد به گونه ای که بدون احتساب نتایج نیم فصل اول، نفت مسجد سلیمان در جدول نیم فصل دوم در رتبه دوم جدول قرار گرفته است.