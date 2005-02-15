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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۲۱

محرومان هفته بيستم ليگ برترمشخص شدند

پرسپوليس بيشترين بازيكن محروم را دارد

كميته اجرايي مسابقات ليگ برتر اسامي محرومان هفته بيستم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور را اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس اعلام كميته اجرايي مسابقات ليگ برتردرديدارهاي هفته بيستم مجموعا 9 بازيكن ازهمراهي تيمهاي خود محروم هستند كه دراين ميان تيم پرسپوليس با سه بازيكن محروم بيشترين محرومان هفته بيستم را به خود اختصاص داده است.
براساس اين گزارش محرومان هفته بيستم عبارتند از: حجت اله زاد محمود وعبد الوهاب ابوالهيل ( استقلال اهواز) ستارزارع ( برق شيراز) محمدرضا مهدوي، بهروزرهبري فرد وجواد كاظميان ( پرسپوليس) جلال كاملي مفرد ( فولاد خوزستان) محسن بنگر و عباس آقايي ( سپاهان اصفهان).
گفتني است: هفته بيستم رقابتهاي ليگ برترطي روزهاي چهارشنبه وپنجشنبه هفته جاري برگزارودرشهرهاي مختلف كشوردنبال خواهد شد.

کد مطلب 158142

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