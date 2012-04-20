وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال رقابت های لیگ دسته اول هندبال بانوان باشگاه های کشور با شرکت تیم های مدعی صعود به لیگ دسته اول این رشته به میزبانی هیئت هندبال استان فارس در شهر لارستان برگزار می شود.



حضور دو تیم هندبال بانوان قم در لیگ‌های کشور



وی با اشاره به حضور دو تیم هندبال بانوان قم در لیگ های کشور که یکی در لیگ دسته اول و دیگری در لیگ دسته دوم رقابت می کنند، ادامه داد: به همین منظور تیمی قوی متشکل از هندبالیست های آماده بانوان قم به مسابقات لیگ دسته دوم هندبال باشگاه های کشور اعزام شده است و در گام نخست خود در این رقابت ها به مصاف تیم بانوان استان مرکزی خواهد رفت.



دبیر هیئت هندبال قم اضافه کرد: تیم هندبال بانوان تشک وگال نماینده هندبال قم در این مسابقات، در تلاش برای صعود به لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور در بخش بانوان باید با 9 تیم دیگر حاضر در این دوره از رقابت ها، مسابقه دهد.



وی عنوان داشت: این تیم را در رقابت های لیگ دسته دوم هندبال بانوان باشگاه های کشور، زهرا احمدی نیا به عنوان سرمربی و فاطمه رحیمی به عنوان مربی هدایت می کنند و حسینی به عنوان سرپرست تیم بانوان قم را همراهی می کند.



اخوان در ادامه با اشاره به تعداد تیم های حاضر در این رقابت ها، یاد آور شد: علاوه بر تیم هندبال بانوان تشک وگال قم، تیم های هندبال بانوان استان های فارس، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، یزد، بوشهر، هرمزگان، قم، مرکزی و کرمانشاه در مسابقات فوق حاضر خواهند بود.



صعود دو تیم برتر به لیگ دسته اول هندبال بانوان کشور



دبیر هیئت هندبال قم افزود: فدراسیون هندبال کشورمان در راستای رشد و توسعه این رشته ورزشی، امسال پیکارهای هندبال قهرمانی لیگ دسته دوم بانوان باشگاه های کشور را برای نخستین بار برگزار می‌کند و تیم قم نیز در این رقابت‌ها حضور یافته است.



وی تصریح کرد: ترکیب تیم هندبال بانوان تشک وگال قم را بازیکنان توانمند و آینده‌دار هندبال بانوان تشکیل می‌دهند و قطعا در آینده می‌توانیم با اتکاء به توان این نفرات و داشتن دو تیم، حرف‌های زیادی برای گفتن در پیکارهای قهرمانی لیگ دسته اول‌ کشور داشته باشیم.



اخوان با تاکید بر اینکه نفرات بسیار آماده‌ای در ترکیب تیم هندبال بانوان تشک وگال قم حضور دارند، بیان کرد: تیم هندبال بانوان تشک وگال قم در حالی در رقابت‌های قهرمانی هندبال بانوان دسته دوم باشگاه های کشور حضور یافته است که برای حضوری قوی در این رقابت‌ها، تمرینات مفید و اردوهای منظمی را برگزار کرده است.



وی عنوان داشت: در صورت موفقیت تیم هندبال بانوان تشک وگال در صعود به لیگ دسته اول هندبال بانوان باشگاه های کشور، قم در فصل جدید لیگ دسته اول هندبال کشور دو نماینده خواهد داشت که این مهم نشان از ظرفیت غنی هندبال قم است.

