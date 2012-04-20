به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی به منظور شرکت در اجلاس بهاره 2012 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با خانم کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول ( IMF) دیدار کرد.

در این ملاقات، مسائل پولی، بانکی و همچنین تحریم بناحق بانک مرکزی ایران و تحریم‌های مالی و نفتی مورد مذاکره قرار گرفت.



رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارائه مهمترین نکات و تحولات اقتصادی متاثر از قیمت نفت، که کل کشورهای مصرف کننده نفت را متاثر نموده، به موضوع هدفمندسازی یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه اصلاحات ساختاری سیستم بانکی و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد جهانی اشاره کرد.

وی اظهارداشت: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از بدو تاسیس صندوق، روابط خوبی با این نهاد مالی و پولی بین المللی داشته است و انتظار دارد صندوق بین المللی پول نیز نقش حمایتی از تمام کشورها به خصوص موسسین را همواره در دستور کار قرار دهد.