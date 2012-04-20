  1. اقتصاد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

در آمریکا ؛

بهمنی با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد

بهمنی با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد

رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدار با مدیرعامل صندوق بین المللی پول درباره مسائل پولی، بانکی و همچنین تحریم بناحق بانک مرکزی و تحریم‌های مالی و نفتی کشورمان مذاکره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی به منظور شرکت در اجلاس بهاره 2012 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با خانم کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول ( IMF) دیدار کرد.

در این ملاقات، مسائل پولی، بانکی و همچنین تحریم بناحق بانک مرکزی ایران و تحریم‌های مالی و نفتی مورد مذاکره قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ارائه مهمترین نکات و تحولات اقتصادی متاثر از قیمت نفت، که کل کشورهای مصرف کننده نفت را متاثر نموده، به موضوع هدفمندسازی یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه اصلاحات ساختاری سیستم بانکی و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد جهانی اشاره کرد.

وی اظهارداشت: ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از بدو تاسیس صندوق، روابط خوبی با این نهاد مالی و پولی بین المللی داشته است و انتظار دارد صندوق بین المللی پول نیز نقش حمایتی از تمام کشورها به خصوص موسسین را همواره در دستور کار قرار دهد.

کد مطلب 1581437

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