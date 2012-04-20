برنامه های ویژه روزه هوای پاک در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عابص لطفی افزود: همزمان با روز یکم اردیبهشت و آغاز هفته زمین پاک ایستگاه نقاشی کودک و زمین پاک در محل اداره کل محیط زیست استنان زنجان برگزار خواهد شد.

وی، افزود: پاکسازی محوطه پارک ارم و افتتاح نرم افزار مدیریت پسماند نیز در این روز به همت دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان انجام خواهد شد.

مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان زنجان ،ادامه داد: پیاده روی خانوادگی در خرمدره و همایش کوهپیمایی در ماهنشان از دیگر برنامه های روز جمعه اول فروردین ماه جاری است.

لطفی شعار روز دوم اردیبهشت را "زمین پاک- مدیریت پسماند" اعلام و افزود: در این روز چهارمین همایش زمین پاک در دانشگاه پیام نور زنجان برگزار می شود، همچنین در مدارس ابتدایی شهرستان ابهر آموزش همگانی برای جمع آوری کاغذ های باطله ارائه می شود.

وی، پیاده روی وپاکسازی فضای سبز،نواختن زنگ هوای پاک، بهره برداری از سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه سیمان را از برنامه های هفته زمین پاک در شهرستان خدابنده اعلام کرد.

مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست استان زنجان ،"زمین پاک، حمایت از بازیافت"، را شعار روز سوم اردیبهشت اعلام و اظهار کرد: بهره برداری از فتوسل با همکاری مشترک اداره اوقاف در شهرستان طارم انجام خواهد شد.

لطفی، "زمین پاک،حفاظت از منابع خاک"، "زمین پاک، باورهای دینی و اخلاقی" و "زمین پاک، کمشارکت عمومی"را از دیگر شعارهای هفته زمین پاک اعلام کرد و افزود: هر روز از این هفته در یک شهرستان برنامه های زیست محیطی اجرا خواهد شد.