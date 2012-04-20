به گزارش خبرنگار مهر، «سیب سرخ» شامل گزیده داستانهای عاشقانه خارجی با ترجمه قاسم صنعوی، بیژن الهی و هوشنگ ایرانی یکی از کتابهایی است که انتشارات بوتیمار به زودی آن را چاپ میکند تا در نمایشگاه عرضه شود.
کتاب «مرا زیبا به خاطر بسپار» با ترجمه حامد رحمتی شامل ترجمه آثار جریان شعری «غریب ترکیه» از مجموعه شعر جهان، از دیگر عناوینی است امسال در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد. این کتاب اشعار اورهانولی، اوکتای رفعت و ملیح جودت را در برمیگیرد.
عناوین دیگر این ناشر برای نمایشگاه، 14 مجموعه شعر است. «قرارگاههای ناخوشی» سروده مازیار نیستانی، «تنها به اتفاق هم» سروده آزاده زارعیان، «پرسیدن در تاریکی» سروده قاسم طوسی، «زندگی خصوصی» سروده حسین فاضلی، «تا پوستم سپری شود» سروده ستاره انصاری، «چشمههای مخالف بهشت» سروده ارژنگ کیانی، «تناسخ به درخت» سروده پوریا سوری، «پیرهن پارهکن» سروده احسان سلطانی، «افلاطونی که هندسه نمیدانست» سروده ابوالقاسم تقوایی، «این زن بی عبور سایهها مردنی است» سروده بهاره نوروزی سده، «گوش درد قرن بیست و یک» سروده عباس حبیبی بدرآبادی و دو مجموعه «قربانی قصههای مشروط» و «رقص طناب در باد» از بهنام فرخی عنوان 13 کتاب از مجموعههای شعر این ناشر هستند.
به علاوه چاپ دوم مجموعه شعر «شکل چندم از من» سروده جواد قاسمی هم به عنوان چهاردهمین کتاب شعر انتشارات بوتیمار در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.
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