حفاظت هوشمندانه از خلیج فارس بر شدت نگرانی دشمنان افزوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری در جریان بازدید از واحدهای ستادی و عملیاتی نیروی دریایی سپاه مستقر در استان هرمزگان، در اجتماع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه با اشاره به سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) برای تشکیل نهاد مقدس سپاه، گفت: امروز هر گامی که در راه اقتدار و اعتلای انقلاب اسلامی و پاسداری از جمهوری اسلامی برداشته شود، یک عبادت بزرگ و ارزشمند است.

وی عنوان کرد: رسالت و ماموریت ما دفاع از اقتدار نظام اسلامی و یاری رساندن به دین خدا است؛ همان رسالتی که ائمه اطهار علیهم السلام در راه انجام آن مجاهدت کردند و شهید شدند.

در حساس ترین مقطع تاریخی انقلاب اسلامی قرار داریم

سرلشکر جعفری با اشاره به فرموده حضرت امام خمینی(ره) که حفظ و حراست از جمهوری اسلامی از نماز هم واجب تر است، گفت: ما در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی انقلاب اسلامی قرار داریم و باید با درک این رسالت و مأموریت مقدس، بر دامنه تلاش، هوشمندی، تعقل و مجاهدت خود بیفزاییم.

وی در ادامه اظهار داشت: بر همین اساس دغدغه اصلی ما انجام حداکثری انتظارات و مأموریت است و آماده بودن برای مقابله با دشمن یک انتظار حداقلی است.

سردار جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جابجایی ستاد نیروی دریایی سپاه و حضور نیروها و فرماندهان ارشد این نیرو در لبه جلویی میدان دفاعی جمهوری اسلامی در حراست از خلیج فارس، گفت: کسب رتبه برتر آمادگی های دفاعی و عملیاتی توسط نیروی دریایی سپاه هر چند که یک امتیاز قابل تقدیر است اما مهم تر از آن انجام حداکثری انتظارات و گرفتن نمره عالی نزد خداوند متعال است.

وی خطاب به کارکنان نیروی دریایی سپاه، افزود: حفاظت هوشمندانه و همراه با تدبیر و تعقل شما از خلیج فارس بر شدت نگرانی و ناکامی دشمنان افزوده است.

مدل مدیریتی سپاه، تربیت و بکارگیری نیروهای مومن و اندیشمند است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه گفت: مدل مدیریتی ما باید مدل مدیریت و فرماندهی دوران هشت سال دفاع مقدس و اولویت ما تربیت و بکارگیری نیروهای مؤمن، باانگیزه و اندیشمند باشد زیرا توفیقات به دست آمده مرهون این نیروها بوده است.

وی با اشاره به اهمیت تفکر، اندیشه و تعقل در پیشبرد کارها، عنوان کرد: اگر نیروی انسانی مؤمن و با ایمان و با انگیزه، نیروی عقل و تدبیرش را به خوبی به کار گیرد، غوغا می کند و تجربه دوران دفاع مقدس ما به خوبی این اصل مهم را نشان داد.

جعفری تاکید کرد: هر چند که ادوات و تجهیزات و سخت افزار برای مقابله با دشمن جایگاه خاص خود را دارد اما آنچه موفقیت ما را در عرصه های مختلف رقم زده، تکیه بر نیروهای مؤمن، عاقل، مجاهد و مخلصی است که در راه آرمان خود حاضرند تا آخرین قطره خون مبارزه کنند.

وی افزود: اراده دفاع، شهامت، شجاعت و رسیدن به مقام وصال و رضوان الهی که شهادت یکی از برترین و مقدس ترین راه های آن است، مؤلفه قدرتی است که هیچ سخت افزاری یارای مقابله با آن را ندارد.

توجه به مولفه های بازدارندگی بخشی از استراتژی ما است

سرلشکر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توجه به مولفه های بازدارندگی بخشی از استراتژی ما است و بخش های زیادی از روش های مقابله و تاکتیک های دفاعی که بخشی از توانمندی ما است باید تا زمان اجرای مأموریت عملیاتی مستتر باقی بماند.

سردار جعفری به اهمیت موضوع هم اندیشی در سپاه اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه نشان داده است که یک پایه اساسی موفقیت ها، بها دادن به موضوع تعقل و هم اندیشی بوده است.

وی با بیان این که موضوع هم اندیشی در سپاه نباید به مسائل حداقلی محدود شود، افزود: دغدغه های کلان و حداکثری سپاه باید در چارچوب جلسات هم اندیشی مورد مباحثه قرار بگیرد.

فرمانده کل سپاه در ادامه گفت: ماهیت شکل گیری و نوع رسالت و مأموریت سپاه به گونه ای است که نمی تواند مانند سایر ارتش های نظامی خود را در تاکتیک ها و قالب هایی خاص محدود کرده و به آنها اکتفا کند.

وی عنوان کرد: اساس شکل گیری سپاه، دفاع و پاسداری از انقلاب اسلامی در همه عرصه ها و مقابله با انواع مخاطراتی است که این انقلاب را تهدید می کند.

سرلشکر جعفری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه آل عمران و برشمردن برخی از سنت های غیر قابل تغییر الهی، تأکید کرد: بنا به فرموده خدای متعال، هر کس دین خدا را یاری کند، خدا نیز او را یاری خواهد کرد و بالاترین یاری خدا مجاهدت در راه خدا است.

وی افزود: شما که به توفیق خدا در این مسیر قرار گرفته اید، قدر فرصت فراهم شده را بدانید و سختی ها و ناملایمت ها را برای خدا تحمل کنید و با خدا معامله کنید که این معامله پرسودترین معامله است.