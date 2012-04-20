بنیاد مسکن بابل هشت هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری صبح جمعه در مراسم افتتاح طرح مسکن شهری 36 واحدی امیر شهر بابل اظهار داشت: برای 254 روستای بابل طرح هادی تهیه و در44 روستا بالای 100 خانوار طرح اجرا شده است.

وی افزود: از سال 84 تاکنون حدود 11 هزار واحد معرفی به بانک شدند و حدود هشت هزار واحد سکونت دارند که با وجود اجرای این طرحها متقاضی که مشکل مسکن داشته باشد نخواهیم داشت.

صفری گفت: تسهیلات ساخت آن 200 میلیون ریال وام خرید برای هر واحد از طرف بانک مسکن و دارای سیستم سرمایشی کولر اسپیلت و سیستم گرمایشی موتورخانه مرکزی است.

رئیس بنیاد مسکن بابل افزود: در سالجاری تسهیلات روستایی دو میلیون و500 هزار تومانی افزایش یافته که به 12 میلیون و500 هزار تومان رسیده است.

صفری با بیان اینکه، پروژه مسکن 36 واحدی امیرشهر بابل با مساحت هزار و 980 متر مربع در شش طبقه روی پیلوت و زیرزمین هشت طبقه احداث شده است، افزود:مساحت مفید متوسط این واحدها 82،‌ 90 و 95 متری است.

رئیس بنیاد مسکن بابل بااشاره به اینکه مساحت کل زیربنای پروژه چهار هزار و908 متر مربع است، افزود: نوع اسکلت آن بتنی به همراه دیوار برشی و دارای آسانسور است

محمد مهدوی، فرماندار بابل نیز اظهار داشت: تامین مسکن روستایی برای قشر محروم باید در همه حال در اولویت باشد تا جوانان بتوانند از مزایای این نهاد بیشترین بهره را ببرند.

وی افزود: فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد اقدامی ارزنده بوده که امیدواریم این روند همچنان با شدت بیشتری ادامه داشته باشد.

بابل یکی از شهرستانهای پرجمعیت مازندران است.