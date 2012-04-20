مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر غلامحسین الهام در خصوص عضویت افراد بیکار در مجمع تشخیص برای جلوگیری از مزاحمت آنان برای نظام، بیان داشت: اظهارات الهام سخیف بود چراکه مجمع جایگاه والایی دارد و هم در زمان امام خمینی(ره) و هم در زمان مقام معظم رهبری شخصیت های ارزشمند و بزرگواری در آن حضور داشتند و این نهاد سیاسی مسئولیت سنگینی نیز برعهده دارد.

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص سعی داشته است در ادوار مختلف نقش خود را به خوبی ایفا کند تاکید کرد: انتظارمان این است این نهاد سیاسی در مسایل مهم کشور با بهره گیری از کار کارشناسی به عنوان مجموعه ای که از خرد جمعی برخوردار است به مسائل کلان و مهم کشور بپردازد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما باید به مجموعه های رسمی و قانونی کشور احترام بگذاریم تا نظام بتواند براساس عقلانیت و بدون تنش مشکلات جامع خود را حل کند.

وزیر کشور دولت نهم اهانت و هتاکی به مجموعه ای از نظام براساس نیات سیاسی را حرف های سست و بی پایه ای دانست و خاطرنشان کرد: مردم پشت پرده اینگونه اظهارات بی معنی را متوجه میشوند و به آن بها نمی دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام در پاسخ به سوال یکی از سایت های خبری درباره حضور چهره‌های مورد انتقاد جبهه پایداری در حکم جدید رهبر انقلاب برای اعضای مجمع تشخیص گفته بود: به نظرم مقام معظم رهبری می‌خواهند از همه چهره‌های سیاسی موجود جامعه، به‌خصوص افرادی که احتمال می‌رود به مجلس نتوانند ورود کنند، استفاده کنند. بیکاری برای سیستم، مزاحمت ایجاد می‌کند. در مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب خود افرادش هم یک جور مصلحت است. هم مصلحت است و هم باید از اطلاعات آنها در یک جائی در نظام استفاده شود که می‌شود.

الهام در ادامه افزوده بود: تثبیت آقای هاشمی را هم رهبری بر تغییر وی ارجح می‌بینند، ولی معلوم است که مجمع کارآیی خود را از دست داده است. شاید این طور تلقی شود که این عدم کارآیی به دلیل نسبت مجمع با دولت و رفتارهای تند و کینه‌ورزانه آن با دولت است و دولت که عوض شود، این کارآیی‌ها برمی‌گردد و رفتارها تغییر می‌کنند.