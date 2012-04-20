نشست 1+5 پیروزی بزرگ برای ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین خالق پرست در خطبه های این هفته نماز جمعه کمالشهر بعد از دعوت خود و مردم به تقوای الهی با اشاره به نشست اخیر اظهار داشت: 1+5 با کشور ایران در استانبول برگزارشد آنچه که در این مقطع میتوانیم برای این نشست نام ببریم پیروزی بزرگ ایران برای است.

وی ادامه داد: ما این پیروزی بزرگ را به مقام رهبری و مردم شریف ایران تبریک عرض کرده و از مذاکره کنندگان هسته ای نیز تشکر ویژه دارم.

وی همچنین با بیان اینکه خبرسازترین خبرها در این ایام سفر رئیس جمهوری به ابوموسی بود ، منطقه ای که متعلق به ایران عزیز است و واکنش بی ادبانه شیوخ فاسد اماراتی وحاشیه خلیج فارس را برانگیخت که جا دارد به این ابلهان و نوکران آمریکا و صهیونیسم بگوییم که به پیشینه نه چندان دور خود نگاه کنید،شما ها امروز دور هم جمع شدید که یک کشور نیم بند با چند جزیره آنهم با اختلافات زیاد تشکیل دادید و جزایر سه گانه متعلق به ایران است و هرکسی بخواهد دست اندازی کند دست او را قطع می کنیم.

خالق پرست با اشاره به روز شورای اسلامی پیشنهاد کرد: اعضای شورا و شهردار کمالشهر روز جمعه 8 اردیبهشت ساعت 9 صبح در مسجد جامع حضور پیدا کنند و پاسخگوی عملکرد خود با حضور مردم باشند و به سئوالاتی که مردم دارند، جواب بدهند و البته چند سوال مهم را بنده از طرف مردم مطرح می کنم که "چرا تا کنون شورا رئیس ندارد و هیئت رئیسه آن مشخص نیست؟"، " عملکرد یکساله شورا در خصوص آبادانی شهر چقدر بوده است؟"، "مردم در درگیری داخلی شما چقدر تقصیر دارند؟ که سر ریاست باهم درگیر هستید؟" و بی صبرانه منتظر پاسخ این عده هستم.

