به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی امروز در نشستی خبری در آخرین روز نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به جذب 22.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در سال 90، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید نفت ایران به حدود 4.2 میلیون بشکه در روز رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تکذیب آمارهای سازمان اوپک مبنی بر سقوط تولید روزانه نفت ایران به حدود 3.5 میلیون بشکه در روز از جذب حدود 30 میلیارد دلار اعتبار در سال 91 خبر داد و افزود: برای تامین اعتبار و منابع مالی طرحهای صنعت نفت تاکنون یک برنامه خوش بینانه و بدبینانه در سطح شرکت ملی نفت تدوین شده است.



معاون وزیر نفت درپاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره امضای قراردادهای میادین مستقل نفت و گاز و وضعیت بلاتکلیف توسعه برخی از میادین مشترک، اظهار داشت: در حال حاضر اولویت با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور بوده و به تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی توسعه این میادین پیشنهاد شده است.



به گفته این مقام مسئول، برای توسعه میادین مستقل نفت و گاز به هیج وجه از اعتبارات داخلی شرکت ملی نفت و یا روش و یا قراردادی "ای پی سی اس" داده استفاده نخواهد شد.



این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر گزارش اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش 500 هزار بشکه تولید نفت خام ایران در سال 90 بیان کرد: آمارهای بانک مرکزی را قبول نداریم و این آمارها مورد تایید شرکت ملی نفت ایران نیست.



این مقام مسئول از کاهش حدود 28 هزار بشکه ای تولید نفت ایران در سال 90 خبر داد و یادآور شد: سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت از ایران به کشورهای مختلف صادر شده است.



وی همچنین با اشاره به کسب رکوردهای جدید به منظور افزایش درآمدهای نفتی کشور در سال 90 ، در خصوص فروش نفت به بخش خصوصی در قالب بورس نفت توضیح داد: باید ساز و کارهای عرضه نفت به بخش خصوصی برای عرضه در بورس فراهم شود .



مدیرعامل شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه سال گذشته برخلاف قانون بودجه تخفیفهایی برای بخش خصوصی به منظور فروش بورسی نفت در نظر گرفته شده بود، خاطر نشان کرد: اما با وجود ارائه تخفیفها بخش خصوصی به دلیل برخی از مشکلات موفق به خرید بلندمدت نفت از بورس نشد.