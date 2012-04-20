نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی صبح جمعه به همت سازمان نظام دامپزشکی کشور و همچنین سازمان نظام دامپزشکی استان قم و شرکت تعاونی طب گستران بیطار با حضور مسئولان، استادان و دانشجویان رشته‌های مختلف دامپزشکی و صنایع غذایی در سالن همایش مرکز علمی فرهنگی دار الحدیث قم برگزار شد.



این همایش در محورهای فرآوری مواد غذایی گوشتی با منشا دامی، فرآوری مواد غذایی لبنی با منشا دامی، مسمومیت‌های غذایی با منشا دامی، بیماری‌های عفونی قابل انتقال به انسان از طریق مصرف فرآورده‌های گوشتی و لبنی، سلامت، کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، نقش بسته بندی، نگهداری و انبار داری در حفظ بهداشت مواد غذایی و بهداشت عمومی، میکروب‌شناسی مواد غذایی و اصول بهداشتی و امنیت مواد غذایی، عملیات کشتارگاهی و بیماری‌های قابل شناسایی در کشتارگاه دام و طیور، فرآوری، بهداشت و بیماری‌های منتقله از طریق تخم مرغ، فرآوری، بهداشت و بیماری‌های منتقله از طریق آبزیان، فرآوری، بهداشت و بیماری‌های منتقله از طریق عسل، فرآیند‌های حرارتی و غشایی در مواد غذایی، نانو فناوری و زیست فناوری در فرآوری مواد غذایی فراخوان مقاله داشته است.



در حاشیه برگزاری این همایش نیز، کارگاه تدوین مقالات علمی منطبق با استاندارد‌های ISI توسط دکتر غلامرضا جندقی دکترای آمار حیاتی از دانشگاه تورنتو کانادا، کارگاه آشنایی با مبانی PCR با تدریس دکتر علیرضا کوچک‌زاده رزیدنت دکترای تخصصی باکتری‌شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، کارگاه تشخیص تقلبات شیر توسط خانم دکتر طناز موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و متخصص بهداشت مواد غذایی، کارگاه آشنایی با علوفه هیدروپونیک و کاربرد مفید آن در تغذیه دام توسط مهندس مهرداد هاشمیان مدیرعامل تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتیک و مهندس آرش ساعدی مدیر بخش طرح و توسعه کشاورزی مدیتیک در محل برگزار همایش برگزار شد.



یادآور می‌شود: طی مجوز شماره 1834 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، شرکت در این همایش با ارائه مقاله 15 امتیاز باز آموزی و بدون ارائه مقاله پنج امتیاز باز آموزی برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی به همراه خواهد داشت.