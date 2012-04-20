16 تالاب کشور در آستانه خشک شدن هستند

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه های تولید ریزگرد به دلیل خشک شدن تالابها و دریاچه ها را از مهمترین تهدیدات زمین در ایران است.

به اعتقاد وی، بخش عمده ای ازریزگردها منشأ داخلی دارد و تالاب های خشک شده مهمترین منبع داخلی تولید گرد و غبار محسوب می شوند.

درویش اظهار داشت: در حال حاضر 8 تالاب کافتر، پریشان،، ارژن، مهارلو، نیریز، طشک، بختگان و کم جان در استان فارس تقریباً به طور کامل و هشت تالاب گاوخونی دراصفهان، آلما گل، آجی گل، و آلا گل در گلستان و شادگان ، هورالعظیم، هورالحمار و هورالهویزه در جنوب کشور بین 30 تا 90 درصد خشک شده اند.

عضو هیآت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع تصریح کرد: مهمترین راهکار برای از بین رفتن این معضل دادن حقابه این تالاب ها از سدهای بالا دست آنهاست و بر خلاف ادعای وزارت نیرو که دادن حقابه تأثیری در احیا تالاب ها ندارد تنها راه احیا تالابهاست. به عنوان نمونه چندی پیش یک سوم تالاب بختگان در استان فارس که کاملاً خشک شده بود با ارائه حقابه از سد درودزن در بالا دست آن احیا شد.

وی افزود: آتش سوزی جنگلها و از بین رفتن این منابع با ارزش و شکار بی رویه حیات وحش که منجر به کاهش تنوع زیستی می شود نیز از دیگرمشکلات زمین در کشور ماست.

