به گزارش خبرگزاری مهر، بانوان قمی در روزهای 14 و 15 اردبیهشت در مسابقات کاراته سبک شیتوریو هایاشی ها قهرمانی کشور برابر حریفان در تهران به روی تاتامی می روند.



این در حالی است که رقابت های کاراته بانوان قهرمانی کشور در سبک شیتوریو هایاشی ها با هدف انتخاب برترین های این سبک برای اعزام به مسابقات آسیایی سنگاپور از روز پنجشنبه چهاردهم اردیبشهت به مدت دو روز در مجموعه ورزشی کبکانیان برگزار می شود و حدود 150کاراته کا در رده های کمربندی قهوه ای و مشکی به مصاف حریفان خود می روند.



مسابقات در بخشهای کاتای تیمی، انفرادی و کومیته انفرادی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان انجام می شود، ضن اینکه همراه داشتن معرفینامه از هیات کاراته استان مربوطه، کارت بیمه ورزشی معتبر و شناسنامه ورزشی برای شرکت کنندگان الزامی است.



حضور نماینده کاراته قم در گردهمایی سبک شوتوکان کشور



خبر دیگر از کاراته این است که نماینده کاراته بانوان قم همراه با سایر نمایندگان بانوان سراسر کشور از سبک شوتوکان WSKF امروز جمعه اول اردیبهشت ماه برای برگزاری یک دوره سمینار در خصوص این رشته ورزشی گردهم می آیند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته، نمایندگان بانوان استان های کشور از سبک شوتوکان WSKF به منظور بررسی عملکرد ورزشی این سبک در سال 90 و نیز سازماندهی و برنامه ریزی برای سال 91 و همچنین ارائه انتقادات و پیشنهادات پنجشنبه اول اردیبهشت در مرکز آموزشهای سبک wskf در تهران یکدوره سمینار و گردهمایی را برگزار می کنند.



این در حالی است که ادامه این گردهمایی، سمینار تئوری و عملی در بعد فنی و آموزشی این سبک برگزار می شود و بر اساس اعلام فدراسیون کاراته کشورمان، در این گردهمایی حداقل دو مربی ارشد کاراته هر استان شرکت می کنند.



حضور مربیان قمی در دوره های داوری و مربیگری سبک های کاراته



مربیان قمی در دوره های داوری و مربیگری سبک های شیتوریو شوکوکای یونیون، کیوکوشین ایران و شیتوریو هانکوریو شرکت می کنند.



این در حالی است که سبک های شیتوریو شوکوکای یونیون، کیوکوشین ایران و شیتوریو هانکوریو به ترتیب کلاس مربیگری و داوری بین المللی، کلاس عملی مربیگری و استاژ فنی و علمی خود را در اردیبشهت ماه برگزار می کنند.



بر اساس اعلام فدراسیون کاراته، سبک شیتوریو شوکوکای یونیون در نظر دارد کلاس مربیگری و داوری بین المللی خود را در روزهای 10 تا 15 اردیبشهت ماه با حضور پنج مدرس بین المللی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار کند، ضمن اینکه کلاس عملی مربیگری سبک کیوکوشین ایران هم 22 اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی سرباز برگزار خواهد شد و در این کلاس عملی، مربیان سراسر کشور می توانند حضور داشته باشند.



از سوی دیگر استاژ فنی و عملی سبک شیتوریو هانکوریو 7 و 8 اردیبهشت ماه در کردستان و 21 و 22 اردیبهشت ماه در خراسان رضوی برگزار می شود.

