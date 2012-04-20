لیبی یکپارچه باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفت : لیبی همچنان یکپارچه باقی خواهد ماند و آنهایی که خواهان تقسیم و تجزیه آن هستند با این درخواست به دشمنان کشور خدمت می کنند.



مصطفی عبدالجلیل در گفتگو با شبکه ماهواره ای لیبیا الاحرار گفت : لیبی هرگز تجزیه نخواهد شد و همچنان کشور یکپارچه و متحد باقی خواهد ماند.



وی افزود : درخواستها برای تقسیم کشور ممکن است آن را به بخشهای فراوان تجزیه کند که این مسئله تنها به نفع دشمنانی که در کمین لیبی نشسته اند، خواهد بود.



وی در خصوص غرامتها و پرداختهای مالی به انقلابیون که با اقدامات ناسالم همراه شده است، گفت : انسان از اقدام برخی در جعل اسناد و مدارک برای دستیابی به مبالغ مالی که حقشان نیست، تاسف می خورد، این مسئله بی نهایت دشواری است و انقلابیون واقعی نمی توانند دست به چنین کاری بزنند.



عبدالجلیل افزود : شورای انتقالی مستنداتی در اختیار دارد که بر تقلب و جعل مدارک برای دستیابی به پاداشها تاکید می کند، مجازات دزدی از بیت المال، بیشتر از دزدی از اموال خصوصی است.



شایان ذکر است تعدادی از رهبران سیاسی و قبیله ای سه شنبه 16 اسفند طی تجمعی در شهر بنغازی منطقه برقه را منطقه فدرالی اعلام کردند.سند آنها در این باره، قانون اساسی سال 1951 لیبی بود.



از سوی دیگر درگیری ها در لیبی پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی به معضل بزرگی برای شورای انتقالی حاکم بر این کشور تبدیل شده است. پس از درگیری های سبها در جنوب این کشور شهر زواره در غرب نیز شاهد درگیری های خونین میان شبه نظامیان بود