به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی المنار در پاسخ به این سوال که انتخابات اخیر و مشارکت مردم چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اظهار داشت: دنیای غرب هنوز با گذشت ۳۳ سال از پیروزی انقلاب، درک صحیحی از ماهیت انقلاب ایران ندارد، لذا در هر مقطع زمانی، به نحوی با حرکت‌های دموکراتیک ایران مقابله می کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن گاهی با جنگ و گاهی با راه‌اندازی کودتا به مقابله با انقلاب ایران پرداخت و به دنبال اجرای کارهای ایذایی بود.

رئیس مجلس اظهار داشت: زمانی که بوش به قدرت رسید، نعره‌های سیاسی بزرگی سر داد؛ تا به واسطه آن بر اراده ملت ایران اثر بگذارد ولی هیچ تاثیری نداشت.

لاریجانی یادآور شد: البته در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ دسیسه‌های زیادی مشاهده شد و دشمنان کوشیدند به شیوه های مختلف، برایران ضربه وارد کنند، در حالی که حضور پرشور مردم در انتخابات ۸۸ پاسخ محکمی به همه این تصورات بود.

وی تاکید کرد: البته در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی نیز با موج سهمگینی از تحلیل‌ها و نظرات دشمنان و برخی شبکه‌ها مواجه شدیم که به القای تحریم انتخابات می پرداختند.

اختلاف نظر ایران با ترکیه درباره سوریه استراتژیک نیست

لاریجانی در ادامه این گفتگو با تایید این مطلب که در مراودات ایران و ترکیه اختلاف نظرهایی وجود دارد اظهار داشت: همانطور که گفتید اختلاف‌نظرهایی در میان دو کشور وجود دارد و نمی‌توان گفت این اختلافات استراتژیک است.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما مسئله سوریه یک اختلاف استراتژیک و عمیق میان ایران و ترکیه است؟ افزود: ممکن است برداشت‌های متفاوتی نسبت به این مسئله وجود داشته باشد و در سوریه شرایط دموکراتیکی حاکم باشد، البته در این موضوع با ترکیه هم‌نظر هستیم و هیچ شکی وجود ندارد که باید خواست مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: ایران و ترکیه هر دو معتقد به اجرای اصلاحات در سوریه هستند بنابراین اختلاف استراتژیکی در این مورد وجود ندارد و در این باره تنها روی روش و چگونگی اجرای اصلاحات مباحثی مطرح است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است غرب از انجام کارهای خود هدف دیگری را دنبال کند و با اعمال فشار بر ترکیه محور مقاومت را تخریب کند، ولی ممکن است ترک‌ها نسبت به مسئله سوریه نظر دیگری داشته باشند، چرا که آنها نسبت به موضوع فلسطین حساس بوده و نسبت به رفتار اسرائیل اعتراض کردند.

لاریجانی یادآور شد: نمی‌توان تصور کرد ترک‌ها با نظر آمریکا موافقند البته آنها در انجام تاکتیک دچار لغزش و اشتباه شده‌اند ولی قصد آنها با غرب مشترک نیست.

ایران خواهان اصلاحات در سوریه است

رئیس قوه قانونگذاری با اشاره به پیشنهاد ایران در این راستا افزود: ایران می کوشد در سوریه اصلاحات رخ دهد، دموکراسی حاکم شود ، نهادهای مدنی تشکیل شوند و محورهای مقاومت در این کشور شکسته نشود.

وی تاکید کرد: برخی کشورهای کوچک منطقه که همچنان به صورت دیکتاتوری اداره می‌شوند نگران اوضاع سوریه هستند در حالی که در زمان جنگ ۳۳ و ۲۲ روزه غزه و لبنان هیچ کمکی نسبت به مردم مظلوم و مسلمان فلسطین و لبنان نکردند وحتی طبق اخبار رسیده کمک‌های مخفیانه خود را به اسرائیل می‌رساندند.

رئیس قوه قانون گذاری با اشاره به تاکتیک ترکیه در خصوص سوریه یادآور شد: منطق ترکیه با زبان غرب متفاوت است، چرا که ملاحظات اسلامی دارد، البته ممکن است تاکتیک آنها صحیح نباشد، ولی ایران مذاکرات خود را با آنها را قطع نمی کند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان در بخش دوم صحبت‌های خود به تشریح اوضاع سوریه پرداخت و در پاسخ به این سوال که در هنگام سفر کوفی عنان به ایران چه مباحثی مطرح شد و انتظارات طرفین گفت وگو درباره سوریه چه بود؟ اظهار داشت: کوفی عنان درایران با برخی مسئولان ایرانی دیدار و گفت و گو کرد ولی آنچه مسلم است و در این مذاکرات برای ما مهم بود و به وی انتقال دادیم مسئله سوریه و مداخلات نظامی برخی کشورها در این کشور بود.

این نماینده مجلس هشتم تاکید کرد: در صورتی که کشورهای واسطه به دنبال از بین بردن خشونت در سوریه هستند باید جلوی ارسال سلاح به این کشور را بگیرند.

لاریجانی با بیان اینکه برخی کشورها به خود غره شده‌ و با پولشان سلاح نظامی به سوریه ارسال می‌کنند افزود: در صورتی که کشورهای ارسال کننده سلاح به سوریه توقع دارند دولت سوریه در مقابل این اقدامات کاری انجام ندهد، انتظار غیرمنطقی‌ای دارند و در اشتباهند.

پس از ایجاد امنیت در سوریه باید مدل سیاسی تعریف شود

وی با تاکید بر اینکه در طرح کوفی عنان نواقص بزرگی وجود دارد، یادآور شد: یکی از نواقص موجود این است که پس از ایجاد امنیت باید مدل سیاسی تعریف شود و این اصلاحات چگونه به سرانجام برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سوریه در حال حاضر به صورت آهسته و گام‌به‌گام پیش می‌رود و ایران نیز دراین اقدام از وی حمایت می‌کند تا طرح ایجاد شده به موفقیت برسد و با رفع نواقص موجود، این روند تکمیل شود.

وی افزود: البته زمانی که امنیت حاکم شود قطعاً دموکراسی نیز به وجود خواهد آمد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امیر قطر اظهار داشته،شانس موفقیت طرح کوفی عنان ۳ درصد است و بنابراین چرا اعراب و کشورهای غربی مطالبات زیادی از سوریه طلب می کنند راه حل مناسبی را پیشنهاد نمی کنند؟ افزود: این حرف عجیبی است و باید توجه کرد طرح کوفی عنان طرح بشار اسد نیست و خود غربی‌ها در سازمان ملل تصمیم گرفتند که چنین طرحی را در سوریه اجرا کنند. حال عجیب است که آنها این طرح را فشل و ابتر می‌خوانند.

وی با بیان اینکه اجرای چنین رفتاری از سوی غرب صحیح نیست اظهار داشت: جالب است که خود غربی ها طرحی را ارائه کرده اند و زمانی که دولت سوریه اجرای این طرح را پذیرفته است، از ادامه آن منصرف شده و آن را فشل می‌نامند، درست مانند طرح اتحادیه عرب.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: غربی ها در طرح اتحادیه عرب، ناظرانی را برای نظارت تعیین کردند ولی زمانی که این ناظران گزارشی را که مطابق میل آنها نبود مطرح کردند، آن را ناقص و غیرقابل اجرا خواندند.

لاریجانی با ابراز تعجب از گفته غرب نسبت به طرح کوفی عنان یادآور شد: عجیب است که طرح کوفی عنان هنوز اجرا نشده، آن را ناقص دانسته اند.

روشن کردن آتش جنگ در سوریه، بازی با انبار باروت است

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای جنگ طلب یادآور شد: برخی کشورهایی که تاکنون جنگی را در کشورشان تجربه نکرده اند، قصد دارند این تجربه آتشین را به سرزمین های دیگر وارد کنند تا سلاح های خود را به فروش برسانند.

وی اظهار داشت: البته این کشورها نمی‌دانند که آتش این جنگ ممکن است دامن خود آنها را نیزبگیرد، لذا به آنها توصیه می کنیم که این موضوع بازی با انبار باروت است و فکر نکنند که ارسال سلاح به سوریه و به پا کردن آتش، یک تمرین ساده و بازیگوشانه است.

رئیس قوه قانون گذاری افزود: زمانی که شعله جنگ روشن شود دامنگیر بسیاری از کشورها می شود.

وی با اشاره به جنگ لیبی و دخالت برخی کشورهای غربی در امور داخلی این کشور گفت: مردم لیبی خواستار برپایی دموکراسی در کشور خود هستند ولی حضور ناتو شرایط آنها را تغییرداد و منابع زیرساختی آنها را دگرگون کرد، البته در همان مقطع زمانی نیز ایران با رفتار غرب مخالف بود و اعتقاد داشت باید از حرکت مسلمانان در کشورهای انقلابی حمایت کرد.

لاریجانی افزود: در انقلاب‌های ایجاد شده اخیر، ایران از مردم مسلمان مصر، لیبی، تونس و بحرین که برای احقاق حق‌شان به پا خواسته بودند، حمایت کرد چرا که آنها خواستار دموکراسی، انتخابات آزاد و داشتن حقوق طبیعی خود بودند و البته مردم سوریه نیز همین حق را دارند، بنابراین باید اصلاحات با حداقل هزینه صورت گیرد.

با رفتار بازیگوشانه درسوریه مشق جنگ نکنیم

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ کشوری حق ندارد با رفتار بازیگوشانه در خاک سوریه به تمرین جنگ پرداخته و هزینه سنگینی به مردم آن کشور تحمیل کند، بنابراین ایران با انجام اینگونه مداخلات مخالف است و آن را یک هوس سیاسی نارس می‌داند.

وی با تاکید بر اینکه باید اصلاحات در سوریه با هزینه‌ای کم محقق شود افزود: باید در سوریه اصلاحات ایجاد شده، حقوق مردم پرداخته شود، نهادهای مدنی شکل گیرد، انتخابات آزاد برگزار شود و به نحوی عمل شود که به هم‌ریختگی اقتصادی به وجود نیاید و کشتارهای وسیع در خاک این کشور رخ ندهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار المنار درباره اینکه آیا تاکنون با مخالفان بشاراسد دیدار و گفت وگو داشته اید؟ بیان داشت: این پاسخ برای همه موضوعات مشترک نیست ولی برای برخی سوالات مشترک است، این حرکتی رو به جلو است و نمی‌توانیم بگوییم این اقدام متوقف شود، بنابراین باید تا به دست آوردن پیروزی مقاومت کرد، البته حاکمیت سوریه و گروه‌های مخالف باید با چارچوب مناسبی دموکراسی سوریه را تقویت کنند.

وی در پاسخ به اینکه مذاکرات صورت گرفته طی یک‌سال اخیر درباره سوریه بسیار متنوع بوده است گفت: به صورت مستقیم و غیرمستقیم طی یک‌سال گذشته نظرات خود را به غرب اعلام کرده و سخنان آنها را درباره سوریه شنیده‌ایم، بنابراین می‌کوشیم همه آنها در مسیری حرکت کند که حقوق ملت‌های مذکور استیفا شود و اصلاحات در این کشورها صورت گیرد.

تجویز نسخه های متفاوت برای کشورهای انقلابی

لاریجانی اظهار داشت: برخی کشورها نسخه های متفاوتی برای کشورهای انقلابی تجویز می‌کنند، ولی ایران منطق خود را صریح اعلام کرده است.

لاریجانی تاکید کرد: سقوط یک نظام با ارسال سلاح از بیرون محقق نمی‌شود لذا پروسه تعدیل و اصلاح از درون همیشه موثرتراست.

ابوموسی متعلق به ایران است

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به این که ایران جزیره ابوموسی را جزء سرزمین خود می داند و امارات نیز مدعی مالکیت جزایر سه گانه است و نسبت به سفر احمدی نژاد به ابوموسی واکنش اعتراضی نشان داده است ،افزود: کشورهای حوزه خلیج‌فارس در این زمینه در شطرنج دشمن بازی کرده‌اند چرا که غربی‌ها قصد دارند توان کشورهای منطقه را از بین برده و آنها را به امور فرعی مشغول کنند تا از موضوعات اصلی غافل شوند.

وی همچنین تاکید کرد: مهمترین نکته اینجاست که میان کشورهای منطقه، منافع مشترک وجود دارد ولی هدف کشورهای بزرگ این است که دشمن وهمی و تصنعی برای مردم منطقه ایجاد کنند و در ازای دریافت پول نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج‌فارس سلاح‌های نظامی خود را در اختیار آنها قرار دهند.

رئیس قوه قانون گذاری تاکید کرد: طی سال گذشته آمریکا میزان قابل توجهی سلاح به کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس فروخته است بنابراین باید مراقب باشیم تا در دام این طراحی‌ها گرفتار نشویم.

گستاخی مسئولان اماراتی به صلاح آنها نیست

لاریجانی با اشاره به گستاخی اخیر مسئولان کشور امارات گفت: استراتژی ایران در مقابل همسایگان خود همواره همگرایی و رفتار دوستانه بوده است ولی اقدام اخیر امارات حاکی از گستاخی است و برخی مسئولان این کشور حرف‌هایی زده‌اند که به صلاح آنها نیست.

وی در توصیه ای به مسئولان کشور امارات گفت: باید شئونات را رعایت کنند و بدانند که سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی، یک سفر استانی و داخلی بوده است و در صورتی که آنها موضوع مورد بحثی دارند باید براساس مسیر دیپلماتیک این اظهارات را پیگیری کنند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم در ادامه به بیانیه روز چهارشنبه نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه نمایندگان ملت نسبت به گستاخی اخیر امارات بیانیه‌ای صادر کرده و در صحن علنی مجلس قرائت کردند، بنابراین آنها باید توجه داشته باشند که منافعشان اقتضا می‌کند در کنار ایران قرار گیرند.

ایران مقتدر، به دنبال کشورگشایی نیست

وی یادآور شد: درست است که ایران کشوری بزرگ و مقتدر است ولی هرگز به فکر کشورگشایی نبوده است و به حفظ وحدت اسلامی در میان کشورهای مسلمان و برادران معتقد بوده است.

لاریجانی افزود: البته ممکن است در برخی موارد ایران با برخی کشورهای عربی اختلاف نظراتی داشته باشد ولی بنا به توصیه امام (ره) باید همه کشورهای مسلمان را برادر خود دانسته و با آنها روابط حسنه داشته باشیم، لذا این موضوع را پایه کار دیپلماسی خود قرار داده‌ایم.

غرب برای غارت نفت کشورهای عربی به دنبال ایجاد هراس در منطقه است

رئیس مجلس هشتم در پاسخ به موضوع سپر موشکی عربستان علیه تهدید ایران و بحث تشکیل هلال شیعی توسط ایرانیان و دخالت ایرن درموضوعات داخلی سایر کشورهای منطقه اظهار داشت: طرح این موضوع، مسئله موذیانه‌ای است که دشمنان طرح ریزی کرده اند. آنها با ایجاد هراس تصنعی در منطقه می کوشند پول نفت و گازکشورهای منطقه را در ازای فروش سلاح‌های جنگی به دست آورند.

وی با اشاره به طرح موضوع هلال شیعه توسط شاه اردن یادآور شد: موضوع هلال شیعه در ابتدا توسط شاه اردن و سپس توسط سایر افراد مطرح شد که سروصدای زیادی به پا کرد، البته آنها این مسئله را برای جنگ ۳۳ روزه مطرح کردند چرا که حزب‌الله شیعه بود و در برابر اسرائیل مقاومت می کرد بنابراین موضوع هلال شیعه را به طرح ریزی کردند.

لاریجانی افزود: البته زمانی که در جنگ ۲۲ روزه ایران در کنار لبنان قرار گرفت، دیگر نتوانستند موضوع هلال شیعه را بیان کنند بنابراین مسئله فارس بودن را پیش کشیدند که یک بازی جدیدی است.

ایران هرگز شروع کننده هیچ جنگ و نزاعی نبوده است

رئیس قوه مقننه در طرح سوالی از کشورهای عربی تاکید کرد: طی ۳۳ سال پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تاکنون کدام کشور عربی و مسلمان را مورد تعرض قرار داده است؟ دیگران صدام را تحریک به جنگ با ایران کردند، آیا تاکنون پیش آمده ایران در مجمع بین‌المللی از خواست یک کشور اسلامی حمایت نکند؟ آیا ایران تاکنون شروع‌کننده جنگ و نزاع در هیچ کشوری بوده است؟

وی تاکید کرد: زمانی که مردم عرب لبنان مورد حمله اسرائیل قرار گرفتند، آیا ایران در کنار آنها قرار نگرفت؟ زمانی که مردم مسلمان و عرب فلسطین در غزه که البته سنی هستند مورد تعرض صهیونیست‌ها قرار گرفتند، ایران به آنها کمک نکرد؟ آیا تاکنون هیچ آزاری از سوی ایران نسبت به کشور مسلمان و عربی صورت گرفته است؟

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به این موضوع که جنابعالی معتقد هستید ایران هراسی ذهنیت برخی افراد منطقه است و ایران تاکنون به هیچ کشوری تعرض نداشته است، در حالی که برخی کشورها شما را محکوم به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه می کنند، توضیح شما چیست؟ تاکید کرد: کمک ایران به مردم لبنان و فلسطین درست بوده است و این تدبر غیرواقعی نیست، کمک ایران به فلسطین و لبنان حرکتی ناصحیح نبوده است، بنابراین کشورهایی که به آنها کمک نکرده‌اند، باید پاسخگوی این موضوع باشند.

لاریجانی تاکید کرد: قرار گرفتن ایران در کنار مردم مصر، تونس، لیبی، عراق و افغانستان حرکت نادرستی نبوده است و کمک به مردم آنها نشانگر نفوذ و تداخل نیست، چرا که ما به دنبال تشکیل امپراطوری نیستیم و نگاه کشورهایی که این حرف‌ها را بیان می‌کنند سطحی است و ایران نگاهی استراتژیک نسبت به مسئله دارد.

ایران به دنبال زدوبند قدرت و کسب نفوذ نیست

وی تاکید کرد: حکومت ایران یک نظام مسئولیت‌شناس است که به دنبال زدوبند قدرت و کسب نفوذ در منطقه نیست.

نماینده مردم قم در مجلس هشتم با بیان اینکه ایران در جنگ بحرین از منافع این کشور حمایت کرده است، گفت: ایران در انقلاب بحرین در کنار مردم این کشور و حافظ منافع آنها ایستاده است و مانند سایر کشورها به آنها سلاح نظامی نداده است، بنابراین کشورهایی که تانک نظامی برای آنها فرستاده‌اند در امور داخلی این کشور مداخله نظامی کرده‌اند.

وی اظهار داشت: البته بحرین به ایران بسیار نزدیک است و امکان ارسال سلاح نظامی برای ما وجود داشته است، ولی همه می‌دانند که ایران چنین اقدامی انجام نداده و تنها از مردم آنها حمایت کرده است.

با ناشی گری هزینه مردم سوریه را افزایش ندهیم

لاریجانی تاکید کرد: معتقدیم کشورهایی که به سوریه سلاح نظامی می‌فرستند، ناشی‌گری کرده و هزینه مردم این کشور را زیاد می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم بحرین خواستار انتخابات آزاد و برقراری دموکراسی هستند، لذا ایران از منافع بحق مردم بحرین دفاع کرده است، همانطور که حفظ منافع مردم مصر و تونس و سایر کشورهای انقلابی برای ما اهمیت داشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که در همه کشورها هر فرد دارای یک رأی است، مردم بحرین نیز خواهان انتخابات آزاد هستند و می‌کوشند کرسی‌های مجلس به طور عادلانه بین شیعه و سنی و مسیحی تقسیم شود و همه از یک رأی مساوی برخوردار شوند.

این نماینده مجلس هشتم با اعلام پیام جمهوری اسلامی ایران برای غرب یادآور شد: ایران به دنبال ایجاد دموکراسی در منطقه و به دست آوردن حق مردم است، بنابراین کسانی که اینگونه حرف‌ها را مطرح می‌کنند و ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورها می کنند به دنبال توجیه رفتار خود برای ارسال سلاح به کشورهای انقلابی هستند.

اسرائیل توان مقابله با ایران ۷۰ میلیونی را ندارد

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره برخی از شایعات در خصوص احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران گفت: اسرائیلی‌ها اینقدر بی‌عقل نیستند که به میدانی وارد شوند که ازپیش نتیجه آن را می دانند، چرا که آنها در برابر یک گروه کوچک لبنان (حزب‌الله) شکست خوردند بنابراین قطعا در برابر ایران ۷۰ میلیونی نمی‌توانند تاب بیاورند.

لاریجانی تاکید کرد: اسرائیل می‌داند پای هر کشوری که به ایران باز شود، به سادگی نمی‌تواند از آن خارج شود، و صدام این موضوع را به خوبی درک کرد، بنابراین آنها می‌توانند با مراجعه به کتاب خاطرات مسئولان نظامی ارشد عراق، خاطرات آنها را مطالعه کرده و متوجه شوند صدام در جنگ با ایران در چه مخمصه‌ای گرفتار شده بود.

وی یادآور شد: ایران به هیچ کشوری تعرض نمی‌کند و این حرکت را قبول ندارد ولی در صورتی که کشوری به خاک ما تعرض کند، تا آخرین نفس آن را می‌گیریم تا دیگر چنین تجربه‌ای را برای کشورهای دیگر تکرار نکند.

زلزله انقلاب های منطقه صهیونیست را به انزوا کشاند

لاریجانی در پاسخ به این موضوع که مقام معظم رهبری بیان کردند سمت و سوی انقلابهای عربی باید حول موضوع فلسطین و دفاع از قدس باشد ولی با توجه به شهرک سازی رژیم صهیونیستی آینده فلسطین را چطور می بینید؟ گفت: معتقدم که انقلاب کشورهای عربی زلزله‌ای بزرگ برای اسرائیل بود، لذا رژیم صهیونیستی در انزوا قرار گرفته است.

نماینده مردم قم در خانه ملت افزود: این زلزله همچنان ادامه دارد و باید با حوصله به صحنه سیاسی نگاه کنیم و البته کشورهایی که در آنها انقلاب ها ایجاد شده اند، همچنان در حال شکل‌گیری هستند.

وی تاکید کرد: به کشورهایی که انقلاب در آنها در حال شکل‌گیری است باید مجال داد تا ساختار خود را تشکیل دهند.

کشورهای انقلابی اجازه دخالت آمریکا به امور داخلی را نمی دهند

لاریجانی با ابراز نگرانی رژیم صهیونیستی و آمریکا از شرایط ایجاد شده گفت: آمریکا و اسرائیل می‌کوشند در شکل‌گیری نتایج انقلاب‌ها اثر بگذارند تا سدی در برابر زلزله ایجاد شده تشکیل دهند، ولی معتقدم معرفت و شناختی که در مردم انقلابی منطقه به وجود آمده است اجازه دخالت را به این کشورها نمی‌دهد، بنابراین باید حوصله داشت و منتظر نتیجه بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکاوی آینده انقلاب‌های منطقه اظهار داشت: نتیجه انقلاب‌های ایجاد شده برای آینده مسلمانان بسیار ثمربخش است و معتقدم یک بیداری اسلامی و واقعی و دموکراتیک به وجود آمده است که از هویت اسلامی برخوردار است، بنابراین انشاالله نتایج بسیار ثمربخشی را به دنبال خواهد داشت.