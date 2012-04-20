داود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صعود تیم گهر زاگرس به بازی پلی آف لیگ آزادگان و آخرین وضعیت این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: من از ابتدای فصل پیش بینی می کردم که تیم ما جزو 5 تیم اول گروه قرار گیرد اما در 5 هفته پایانی زمانی که شرایط جدول را دیدیم به این موضوع پی بردیم که شانس حضور در بازی پلی آف و حتی صعود به رقابت های لیگ برتر را داریم، بنابراین با تعصب و غیرتی که بازیکنان از خود نشان دادند موفق به حضور در بازی پلی آف شدیم.

وی با تاکید بر اینکه حضور تیمی مانند گهر زاگرس در بازی پلی آف لیگ آزادگان یک پدیده استثنایی است، تاکید کرد: تا به امروز کل دریافت مالی بازیکنان و کادر فنی تیم در مجموع 150 میلیون تومان بوده و حتی مجبور بودیم به دلیل مشکلات مالی، چندین بار برای سفر به شهرهای دیگر از اتوبوسی که شهرداری درود در اختیار ما قرار می‌داد استفاده کنیم.

مهابادی خاطرنشان کرد: من پیگیر حق و حقوق بازیکنان هستم و امیدوارم قبل از بازی پلی آف باشگاه به تعهدات مالی خود عمل کند تا بازیکنان پیش از این دو بازی فینالی که پیش رو داریم شارژ روحی شوند.

سرمربی تیم فوتبال گهرزاگرس با تاکید بر اینکه دو بازی سخت را مقابل تیم ایرانجوان بوشهر داریم، گفت: ایرانجوان با حضور در بازی پلی آف نشان داده که تیم خوبی است و در واقع ما دو بازی فینال را باید مقابل این تیم برگزار کنیم برای ما فرقی نمی کند که بازی اول در بوشهر باشد یا در درود چون ما برای کسب نتیجه در هر دو بازی آمادگی لازم را داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر به رقابت های لیگ برتر صعود کنید امتیاز تیم گهر زاگرس واگذار می شود، گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم باید در این خصوص مسئولان باشگاه و استان همفکری کنند.

مهابادی تاکید کرد: اگر لیگ برتری شویم مسئولان شهرداری قول داده اند تا نقایص ورزشگاه درود را تا 2 ماه آینده برطرف کنند، ضمن اینکه فرودگاه و هتل نیز همانطور که سازمان لیگ اعلام کرده باید در فاصله ای کمتر از 115 کیلومتری محل شهر میزبان باشد که در این خصوص خرم آباد که دارای فرودگاست در 85 کیلومتری درود واقع شده و همچنین شهرهای بروجن، خرم آباد و خود درود نیز از هتل های مناسبی برخوردارند.

تیم فوتبال گهرزاگرس روز پنجشنبه در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ دسته اول با پیروزی یک بر صفر برابر تیم استقلال صنعتی جنوب 42 امتیازی شد و به دیدار پلی آف صعود کرد. این تیم برای صعود به لیگ برتر باید دو بازی رفت و برگشت در روزهای 8 و 14 اردیبهشت با ایرانجوان بوشهر برگزار کند.