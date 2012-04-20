به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قنبر علی بهرامی امام جمعه موقت مانه و سملقان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به دوم اردیبهشت، سالروز تشکیل سپاه پاسداران به فرمان حضرت امام (ره) افزود: فلسفه اصلی تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قانون اساسی نیز دفاع از اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان شده است.

وی در ادامه گفت: داشتن ایمان و روحیه ایثار، اخلاص، فداکاری و شهادت طلبی و تبعیت از ولایت، از برجسته‌ترین خصوصیات نیروهای این نهاد انقلابی و مردمی است که از بدو تاسیس تا زمان حاضر مانند کوهی محکم و استوار از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، امام و شهیدان حفاظت کرده و پیروزی‌های بزرگی را در طول دوران انقلاب به ملت قدرشناس ایران اسلامی هدیه کرده است.

خطیب نماز جمعه مانه و سملقان در بخش دیگری از سخنان خود، سالروز اعلام انقلاب فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: انقلاب اسلامی ما مرهون فرهنگ اسلامی است وادامه و استمرار آن نیز در گرو رشد فرهنگ غنی اسلام برای نسل امروز و فردای اکشور است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور وظیفه و رسالت سنگینی در راستای رشد و آگاهی بخشیدن به جامعه و اشاعه و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) برعهده دارند.

حجت الاسلام بهرامی در پایان با اشاره به سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علی‌ها، آن بانوی بزرگ اسلام را افتخاری برای همه شیعیان دانست و گفت: زندگی حضرت زهرا (س) باید الگویی برای همه زنان مسلمان باشد.

امام جمعه موقت مانه و سملقان در خطبه اول نماز نیز با اشاره به رعایت تقوی در زندگی گفت: اگر شخصیت‌های بزرگ جامعه دینی و اسلامی به مقام و منزلتی رسیده‌اند، تقوای الهی منشاء زندگی آنان بوده است.

وی اهمیت احترام به پدر و مادر را یاد آور شد و افزود: احترام به والدین در زندگی انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و رعایت آن از سوی فرزندان لازم و ضروری است.