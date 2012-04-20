به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری پیش از ظهر جمعه در نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی که در سالن اجتماعات دارالحدیث قم برگزار شد، با بیان اینکه ثبات سیاسی کشورها به امنیت مواد غذایی بستگی دارد افزود: امروز 10 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متعلق به بخش مواد غذایی است.
وی اظهار داشت: سلامت مواد غذایی امری بسیار مهم است که امروزه در دنیا مراکز متعدد نظارتی با دستورالعملهای تولید سالم مواد غذایی بر این امر نظارت میکنند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشورعنوان کرد: در کشور ما بعد از انقلاب تولید و عرضه مواد غذایی به صورت فلهای صورت میگرفت که امروز شاهدیم با گسترش نظارتهای بهداشتی بیشتر مواد غذایی به صورت بسته بندی شده و عاری از آلودگیهای احتمالی به جامعه عرضه میشود.
دروازه ورود بهداشت مواد غذایی خدمات دامپزشکی است
وی دروازه ورود به بهداشت مواد غذایی را وابسته به خدمات دامپزشکی دانست و افزود: هر چقدر ارتباط وزارت بهداشت با سازمان دامپزشکی نزدیکتر باشد نتیجه آن ارتقاء بهداشت و سلامت روحی و سمی جامعه خواهد شد.
آقامیری نظارت بهداشت مواد غذایی را امر مهمی برشمرد و افزود: گفتمان بهداشتی قابل تفسیر و سیاسی نیست بلکه گفتمان ترجمهای است و باید اجرا شود.
وی عنوان کرد: باید در توزیع مواد پروتئینی و گوشتی به سمتی حرکت کنیم تا کلیه قصابیها در کشور به مراکز ارائه مواد پروتئینی بهداشتی و بسته بندی شده تبدیل شوند که این امر اثرات بهداشتی و اقتصادی فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به تصویب آیین نامه نظارت سازمان دامپزشکی اظهار داشت: اجرای این آیین نامه در راستای ارتقا سلامت مواد غذایی ضروری است و باید با جدیت دنبال شود.
وی گفت: نظام سبز سلامت در راستای اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت دامپزشکی با وجود تمام کمبودها و مشکلات مالی همچنان به روند فعالیت خود در حوزه نظارت ادامه میدهد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام دامپزشکی بر گسترش نظارتها در بخشهای مختلف تولید مواد غذایی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری پیش از ظهر جمعه در نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی که در سالن اجتماعات دارالحدیث قم برگزار شد، با بیان اینکه ثبات سیاسی کشورها به امنیت مواد غذایی بستگی دارد افزود: امروز 10 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متعلق به بخش مواد غذایی است.
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