شبکه توزیع و نظارت بر کالا در کشور نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی عبدالهی در خطبه‌های آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد با انتقاد از وضعیت گرانی موجود در کشور افزود: شبکه توزیع کالا در کشور بیمار و نظام نظارت بر آن نیز ضعیف است.

وی با اشاره به گرانی‌های اخیر برخی کالاها اظهار داشت: به نظر می‌رسد حرکت مذبوحانه‌ای در کشور آغاز شده که هدف آن افزایش گرانی‌های بی اساس و مصنوعی و نیز زیر سوال بردن پیام سرنوشت ساز رهبری است.

خطیب نماز جمعه بجنورد در مورد افزایش گرانی‌ها و تحمیل فشار مضاعف بر مردم به مسئولین مرتبط هشدار داد و افزود: مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی تلاش خود را برای کنترل گرانی و بهبود اوضاع اقتصادی مردم افزایش دهند.

وی بزرگ‌ترین سرمایه خدمتگزاران نظام را اعتماد مردم به آنان بیان کرد و ادامه داد: اگر این اعتماد مردم به مسئولین دولتی آسیب ببیند ترمیم دوباره آن مشکل خواهد بود.

حجت الاسلام عبداللهی تصریح کرد: اگر مردم احساس کنند که مسئولین نسبت به دغدغه آن‌ها بی تفاوت بوده و یا کارامدی لازم را برای مقابله با این گرانی‌ها ندارند در هر دو صورت اعتماد آنان نسبت به کارگزاران کم رنگ یا سلب خواهد شد.

وی افزود: دولت در این مدت توانایی و عزم خود را برای خدمت به مردم اثبات کرده و در این مورد نیز لازم است برنامه ریزی کارشناسی و فعالیت تاثیرگذاری را انجام دهد.

امام جمعه موقت بجنورد گفت: در حالی که واسطه گران و دلالان، اجناس مورد نیاز مردم را با چند برابر قیمت خرید، به فروش می‌رسانند افزایش قیمت‌ها و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم اجتناب ناپذیر است.

وی برای بهبود اوضاع فعلی و مقابله با گرانی‌های موجود اظهار داشت: اصلاح سیستم توزیع کالا از طریق راه اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای می‌تواند دست واسطه گران را از دخالت و سوء استفاده از بازار کوتاه کند.

حجت الاسلام عبدالهی ادامه داد: در همین راستا لازم است نظارت و بازرسی سازمان‌های مربوطه برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی بیشتر و دقیق‌تر صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز سوم جمادی الثانی، مطابق با ششم اردیبهشت ماه، سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، ضمن عرض تسلیت به امام عصر (عج)، مقام معظم رهبری و عموم شیعیان و دوستداران آن حضرت گفت: گسترش فرهنگ فاطمی و پیروی زنان جامعه از سیره و روش زندگی آن امام معصوم، بسیاری از مشکلات فعلی نظام را رفع خواهد کرد.

خطیب نماز جمعه بجنورد همچنین با اشاره به دوم اردیبهشت ماه و سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز بزرگ را به سپاهیان و مردم ایران تبریک گفت.

وی افزود: نقش سپاه در دوران دفاع مقدس و پس از آن، در جهت حفاظت از کشور و تقویت جایگاه امامت و ولایت بسیار مهم و تاثیرگزار بوده است.

حجت الاسلام عبدالهی گفت: در هر مقطعی که نظام جمهوری اسلامی به نوعی مورد هجمه دشمنان قرار گرفته نیروهای سپاهی دوشادوش ارتش مقتدر و نیروی انتظامی شجاع کشور با آغوش باز به استقبال شهادت رفته‌اند.

وی افزود: اقتدار دیروز سپاه و پیشرفت‌های نظامی امروز آن، هر دشمنی را که خیال تعدی به خاک کشور راداشته باشد مجبور به عقب نشینی خواهد کرد.

خطیب نمازجمعه بجنورد اظهار داشت: سپاهیان و نیروهای دفاعی نظام جمهوری اسلامی ضمن تقویت بنیه و تسلیحات نظامی با سلاح ایمان و اخلاص به مقابله با دشمنان خواهند پرداخت.

وی گفت: آنچه که دشمنان و نیروهای نظامی سایر کشورها فاقد آن هستند سلاح ایمان و اخلاص بوده و همین موضوع نیز آنان را آسیب پذیر کرده است.

امام جمعه موقت بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اول اردیبهشت و سالروز انقلاب فرهنگی بیان کرد: تمامی ملت‌ها و دولت‌های جهان باور دارند که آنچه سبب پیروزی انقلاب اسلامی و ملت ایران شد دین اسلام و اعتقاد راسخ ملت به فرامین اسلامی است.

وی افزود: انقلاب فرهنگی یعنی درهمه امور و شئونات زندگی احکام و دستورات اسلامی را رعایت کنیم.

حجت الاسلام مصطفی عبداللهی همچنین در مورد تحولات خارجی اخیر اظهار داشت: نشست موفقیت آمیز گروه 1+5 در استانبول ترکیه دستاورد ممارست چندین ساله نظام اسلامی برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای بود.

وی با بیان اینکه کشور ما انرژی هسته‌ای صلح آمیز را برای مصارف کشاورزی، صنعتی، پزشکی و ... می‌خواهد افزود: ما همواره از گفتگوهای سازنده و صادقانه در مورد مسئله هسته‌ای استقبال می‌کنیم.

خطیب نماز جمعه بجنورد در پایان با تاکید بر نقش مخرب اسراییل و آمریکا در حوادث اخیر سوریه اظهار داشت: سوریه در خط مقدم مقابله با صهیونیسم بوده و به همین علت نیز کشورهای غربی سعی در افزایش ناآرامی‌ها و تضعیف دولت سوریه دارند.