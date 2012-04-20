تنفس با طعم ریزگردهای عربی/ آلودگی هوای کردستان در شرایط بحرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که عمر ریزگردهای عربی و آلوده کردن هوای بخشهای از کشور به سمت و سوی دو رقمی شدن پیش می رود که از ساعات پایانی پنج شنبه شب بار دیگر موج جدیدی از این مهمان ناخوانده وارد استان کردستان شده است و باعث آلودگی شدید هوا در این منطقه شده است.

ورود ریزگردهای عربی به استان کردستان و شماری دیگر از استانهای غربی و جنوبی کشور مهمترین پدیده ای است که علیرغم اینکه حدود شش سال از عمر آن می گذرد و زندگی مردم را نیز تحت تاثیر قرار داده است ولی تاکنون چاره ای برای آن اندیشیده نشده است و هر بار تنها با انتشار یک اطلاعیه کوتاه و لزوم پرهیز مردم از تردد در فضای آزاد بسنده می شود.

موج جدید ریزگردهای عربی که به نظر می رسد شدیدترین موج آن از ابتدای سال 91 تاکنون است از شب گذشته استان کردستان را در برگرفته است و هر چند که هر لحظه بر شدت آن افزوده می شود ولی دیگر نه اطلاعیه های آن چنانی اثر می کند و نه اینکه این وضعیت خطرناک مدیران و مسئولان را به خود می آورد تا برای رفع آن چاره ای بیاندیشند.

در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا به سبب ورود ریزگردهای عربی در سنندج به گونه ای است که باعث کاهش میزان دید شده است و نفس کشیدن در این وضعیت برای افراد سالم هم سخت شده است و نفس ها طعم گرد و خاک می دهند.

هر چند که وضعیت گرد و غبار و موج جدیدی از این ریزگردها بخشهای زیادی از کشور را در بر گرفته است ولی وضعیت در سنندج بحرانی تر است چرا که به دلیل وضعیت جغرافیایی مرکز استان و وجود کوه ها بلند در اطراف شهر امکان وزش باد کاهش پیدا کرده است و این گرد و غبار هم اکنون کل فضای شهر را پوشانده است.

هر چند که طی روزهای گذشته اداره کل هواشناسی پیش بینی وضعیتی این چنین را کرده بود ولی متاسفانه علیرغم این پیش بینی و اینکه هم اکنون سلامت مردم بخش زیادی از کشور با خطر جدی مواجه شده است ولی همچنان مسئولان بی تفاوت از کنار موضوع عبور می کنند و در فکر یافت راه چاره برای این موضوع نیستند.

هر چند که مدیر کل محیط زیست کردستان وضعیت آلودگی هوا در این استان را حدود 9 برابر بیشتر از حد استاندارد در روز جمعه اول اردیبهشت ماه اعلام کرده است که گزارش های خبرنگاران مهر از شهرستان های مختلف استان حاکی است که شرایط آلودگی در بعضی از شهرها خیلی بیشتر از مرکز استان است.

