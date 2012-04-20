سد قلعه عسکر بردسیر 5 نفر را به کام خود کشید

غلامعلی موحدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی های اخیر و لغزنده شدن جاده یک دستگاه خودرو سواری از مسیر خود منحرف و به داخل استخر قلعه عسکر بردسیر سقوط کرد.

وی با اشاره به سرعت زیاد خودرو در هنگام حادثه گفت: در این سقوط پنج نفر سرنشینان خودرو کشته شدند.

موحدی نیا با بیان اینکه رانندگان با رعایت نکات ایمنی و رانندگی با سرعت مناسب می توانند از بروز این حوادث جلوگیری کنند افزود: سد مذکور دارای استانداردهای حفاظتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه اجساد افراد مذکور از سد بیرون آورده شده، یادآور شد: این حادثه عصر پنج شنبه رخ داده است.