افتتاح روگذر بزرگراه یادگار امام (ره) هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران روز صبح جمعه در حاشیه بازدید از روند اجرایی بزرگراه یادگار امام (ره) گفت: بخش روگذر این پروژه به گفته مسئولان شهری در مراحل پایانی و تمیزکاری است که امیدواریم هر چه سریعتر فضای روی این بزرگراه افتتاح شود.

وی ادامه داد: وقتی زیرگذر به خیابان امام خمینی (ره) می‌رسد باید با یک رمپ بالا بیاید؛ موضوع این است که این رمپ به گونه‌ای بالا بیاید که خیابان دستغیب مقابل رمپ واقع نشود تا ارتباطات محلی برقرار شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد:آنچه پیشنهاد شده تا دنبال شود این بود که فعلا قسمت بالای پل راه‌اندازی شود تا ورودی قسمت نهایی و رمپ مطالعه جدید و دقیقی صورت گیرد و در صورت امکان عملی شود در غیر این صورت طرح فعلی انجام شود.

وی افزود: البته این طرح موقت است و زمانی که پادگان جی باز شود دوباره روی خیابان دستغیب برقرار خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اجرای فاز دوم این بزرگراه گفت: در حال حاضر اولویت های شهرداری اتمام پروژه های نیمه تمام است و برای اجرای پروژه های جدید در بودجه سال آینده پیش بینی های لازم انجام می‌شود.

حمزه شکیب نیز با بیان اینکه با اجرای نیمه تمام این پروژه فشاری به مردم محلی تحمیل می‌شود که باید قبل از افتتاح برای آن چاره اندیشی شود گفت: دو اتفاق برای حل این مشکل می تواند رخ دهد یکی قطع دسترسی خیابان دستغیب که ما نمی خواهیم چنین اتفاقی بیفتد و کارشناسان کمیسیون عمران دسترسی های محلی در بخش پادگان جی را دوباره بررسی می کنند.



پروژه یادگار امام ناقص است



حسن بیادی نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پروژه یادگار امام (ره) کاری عظیم اما ناقص است، گفت: تنها به دلیل لجبازی انتهای این پروژه با مشکلات جدی روبرو شده و ممکن است همان مشکلی اتوبان امام علی در محدوده نظام آباد دارد در محدوده جنوبی یادگار امام (ره) رخ دهد.



وی ادامه داد: قرار بود پس از تملک پادگان جی ادامه پروژه ساخته شود که پس از بهره برداری نیمه کاره از این پروژه تا سه سال آینده نیز این دسترسی ایجاد نخواهد شد.