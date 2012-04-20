به گزارش خبرنگار مهر، معرفی‌نامه دریافت ارز دانشجویی امروز جمعه اول اردیبهشت‌ماه در تهران و شهرستان‌های اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز، ارومیه، رشت، بابلسر، زاهدان، مشهد، کرمانشاه، همدان و قم بدون در نظر گرفتن نوبت داده شده از سوی وزارت علوم توزیع می‌شود.

با همکاری معاونت بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توزیع 4 هزار و 500 معرفی‌نامه در شهرستانهای یاد شده هم اکنون در حال انجام است و در تهران نیز توزیع معرفی‌نامه‌ها در دانشگاه علم و صنعت صورت می‌گیرد.

حسن مسلمی نائینی - معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم امروز در گفتگو با مهر، تاکید کرد: متقاضیانی که امروز موفق به دریافت معرفی‌نامه در این 13 شهر نمی‌شوند باید از 11 اردیبهشت‌ماه به وزارت علوم مراجعه کنند.

وی یادآوری کرد که به منظور ارتقاء سامانه نشاء و برقراری ارتباط الکترونیکی با بانک‌های عامل برای ارتباط مجازی با یکدیگر و ساماندهی رویه صدور معرفی نامه، از 2 تا 10 اردیبهشت‌ماه، صدور نامه و ثبت‌نام در سامانه نشا امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، بانک ملت به منظور برقراری ارتباط الکترونیکی با وزارت علوم ابراز تمایل کرده است.