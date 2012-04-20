  1. حوزه و دانشگاه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

در 13 شهر کشور؛

توزیع معرفی‌نامه ارز تحصیلی از امروز آغاز شد

توزیع معرفی‌نامه ارز تحصیلی از امروز آغاز شد

امروز 4 هزار و 500 معرفی‌نامه دریافت ارز تحصیلی در 13 شهر کشور با هماهنگی معاونت بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی‌نامه دریافت ارز دانشجویی امروز جمعه اول اردیبهشت‌ماه در تهران و شهرستان‌های اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز، ارومیه، رشت، بابلسر، زاهدان، مشهد، کرمانشاه، همدان و قم بدون در نظر گرفتن نوبت داده شده از سوی وزارت علوم توزیع می‌شود.

با همکاری معاونت بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توزیع 4 هزار و 500 معرفی‌نامه در شهرستانهای یاد شده هم اکنون در حال انجام است و در تهران نیز توزیع معرفی‌نامه‌ها در دانشگاه علم و صنعت صورت می‌گیرد.

حسن مسلمی نائینی - معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم امروز در گفتگو با مهر، تاکید کرد: متقاضیانی که امروز موفق به دریافت معرفی‌نامه در این 13 شهر نمی‌شوند باید از 11 اردیبهشت‌ماه به وزارت علوم مراجعه کنند.

وی یادآوری کرد که به منظور ارتقاء سامانه نشاء و برقراری ارتباط الکترونیکی با بانک‌های عامل برای ارتباط مجازی با یکدیگر و ساماندهی رویه صدور معرفی نامه، از 2 تا 10 اردیبهشت‌ماه، صدور نامه و ثبت‌نام در سامانه نشا امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، بانک ملت به منظور برقراری ارتباط الکترونیکی با وزارت علوم ابراز تمایل کرده است.

کد مطلب 1581508

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