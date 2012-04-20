خسارات سیلاب اخیر نزدیک 21 میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی ایازی با اشاره به دلایل آبگرفتگی خط 4 متروی تهران گفت: رودخانه میانرود خارج از قسمت شهری قرار داشته و حجم قابل توجهی از آب را انتقال می دهد . پس از وقوع سیلاب تمامی مجموعه مدیریت شهری ، معاونین و تمام پرسنل شهرداری با حضور مستقیم شهردار تهران در حرکتی جهادی طی کوتاهترین زمان ممکن به مهار سیل پرداختند .

ایازی گفت : برخی سازمان های خدمات رسان نظیر سازمان آب و فاضلاب ، شرکت برق و شرکت نفت در حرکتی داوطلبانه برای مهار بحران همکاری کردند که این امر جای قدرردانی دارد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه مترو تحت پوشش بیمه قرار دارد خاطرنشان کرد : برآورد کارشناسی خسارت ها نشان می دهد نزدیک به 21 میلیارد تومان خسارت وارد شده که با ادعای مطرح شده درباره خسارات فاصله بسیار زیادی دارد حال آنکه توسعه مترو از ابتدا تا کنون هزاران میلیاردتومان هزینه نداشته است.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد :بخش غربی خط 4 مترو که بر اثر سیلاب آسیب هایی دیده تا هفته آینده آماده خدمت رسانی به شهروندان خواهد بود.



