آخرین خبرها از اوضاع سوریه/گروههای مسلح به نقض آتش بس ادامه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه گزارش داد کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در موضوع سوریه اعلام کرد در حال حاضر هفت ناظر در سوریه حضور دارند و تیم کامل 30 نفری طی هفته آینده وارد سوریه خواهند شد.



این شبکه در ادامه تلاشهای خود برای به شکست کشاندن ماموریت عنان اعلام کرد نماینده عنان گفته است آتش بس در سوریه بسیار شکننده است به سبب اینکه هر روز افرادی کشته می شوند.



از سوی دیگر رئیس تیم ناظران بین المللی در سوریه اعلام کرد تماسهایی را با تمام طرفها در چارچوب ماموریت خود انجام می دهیم.



رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز که در محور ضد سوری قرار دارد، با نادیده گرفتن فعالیت گروههای مسلح، توپ را به زمین دولت سوریه انداخت و مسئولیت موفقیت ناظران بین المللی را فقط بر دوش دمشق انداخت و گفت : موفقیت ناظران بین المللی با تعامل نظام سوریه با آنها بستگی دارد.



از سوی دیگر شورشیان سوری موسوم به ارتش آزاد خواستار دخالت نظامی خارج از چارچوب شورای امنیت در سوریه شدند .



شورشیان سوری مدعی شدند به طور یکجانبه آتش بس را اجرا کرده اند و به حمایت از شهروندان متعهد هستند.



مصطفی الشیخ از سرکردگان شورشیان سوری موسوم به ارتش آزاد که شبکه العربیه بارها به تبلیغ و پخش اظهارات جنگ طلبانه وی پرداخته، در اظهاراتی که این شبکه پخش کرد، حمایت تسلیحاتی از گروههای مسلح و ایجاد مناطق امن به زعم خود را خواستار شد.



از سوی دیگر شبکه العربیه گزارشی را که به زعم خود گزارش ویژه در خصوص نقض آتش بس از سوی دولت سوریه است، در تلاش برای ناکام گذاشتن تلاشهای عنان پخش کرد.



خبر دیگر اینکه سازمان ملل متحد به توافق اولیه با دولت سوریه در خصوص پروتکلی دست یافت که اجازه افزایش تیم ناظران بین المللی و تنظیم فعالیت و عملیات استقرار آنها را می دهد.



این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست پشت درهای بسته خود را برای اطلاع یافتن از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص اعزام ناظران به سوریه برگزار کرده است.



خبرنگار الجزیره در نیویورک هم گزارش داد دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار افزایش ناظران بین المللی به 300 نفر شده است.



گروههای مسلح همچنان به نقض طرح عنان ادامه می دهند



خبرگزاری سوریه گزارش داد گروههای تروریستی مسلح به نقض گسترده آتش بس و ارتکاب جنایات بیشتر علیه غیرنظامیان و نیروهای مسلح سوری ادامه می دهند.



در حلب، یک گروه مسلح به یک کافی نت در محله سیف الدوله در این شهر حمله کرد. سه عضو این گروه تروریستی به سوی این کافی نت آتش گشودند که صاحب آن بر اثر شلیک گلوله کشته شد.



از درعا هم خبر می رسد که اعضای یک گروه مسلح به پادگان منطقه محجه در حومه درعا با سلاحهای سنگین حمله ور شدند که یکی از نظامیان سوری کشته شد.



تروریستها همچنین خدمتکار یک مدرسه ابتدایی را که مانع ورود آنها به داخل این مکان شده بود، به ضرب گلوله کشتند.



از سوی دیگر یک تروریست با قناصه خود در حماه، ابراهیم عبدالصمد از نیروهای حفظ امنیت را به ضرب گلوله کشت.



خبر دیگر اینکه واحدهای مهندسی ارتش سوریه در حماه دو بمبی را که هر یک 30 و 40 کیلوگرم وزن داشتند و در داخل کیسه های شنی جاسازی شده بودند، کشف کردند، گروههای مسلح قصد داشتند این بمبها را در نزدیک مسجد الشهداء در محله الصابونیه حماه منفجر کنند.

به گفته یک منبع در استان حماه، یک بمب دیگر در نزدیک میدان الاسکان منفجر شد اما به کسی آسیب نرسید.