اظهارات تنش آمیز و مداخله جویانه اردوغان درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اظهاراتی تنش آمیز، به انتقاد از نوری المالکی همتای عراقی خود پرداخت.



مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق روز پنجشنبه برای دیدار با مقامات بلندپایه ترکیه از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیرامور خارجه وارد این کشور شد.



بارزانی در دیدار با اردوغان درباره مسائل مختلفی رایزنی کرد، نخست وزیر ترکیه پس از این دیدار در اظهاراتی غیر مسئولانه و دخالت آشکار در امور داخلی عراق، اتهاماتی را علیه نوری المالکی مطرح کرد.



اردوغان مدعی شد : مالکی برای شعله ور کردن آتش تنش میان اهل سنت، شیعیان و کردها در عراق به سبب آنکه قدرت را در انحصار خود قرار داده است، تلاش می کند.



نخست وزیر ترکیه درادامه اظهارات مداخله جویانه خود ادعا کرد تحولات کنونی عراق به ویژه نوع رفتار نخست وزیر کنونی در قبال شرکای خود در حکومت نگران کننده است.



اردوغان با بیان اینکه این مسئله را با بارزانی بررسی کرده است، از واژه های فریبنده و تحریک آمیز برای اختلاف افکنی میان طیفهای مختلف عراقی سوء استفاده کرد.



رسانه های ترکیه اعلام کرده بودند بارزانی در دیدار با مقامات ترک، موضوع طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق و مسئله حزب کارگران کردستان مخالف آنکارا را بررسی خواهد کرد.