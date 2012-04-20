به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی شامگاه پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیجار که با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان برگزار شد، به اهمیت مطالعه و کتابخوانی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: باید شرایط لازم برای استفاده همه مردم از کتاب را فراهم کنیم و با فرهنگ ‌سازی مناسب در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی گام برداریم.

وی در ادامه از افزایش حق عضویت کتابخانه ‌های عمومی این شهرستان خبر داد و افزود: این شهرستان دارای شش کتابخانه عمومی با بیش از 100 هزار جلد کتاب است و انتظار می رود که روند افزایش کتاب های موجود در کتابخانه های عمومی در این شهرستان افزایش یابد.

فرماندار شهرستان بیجار همچنین از راه ‌اندازی کتابخانه ویژه کودکان در مجتمع فرهنگی هنری امیرنظام گروسی خبر داد و اعلام کرد: اعضای کتابخانه ‌های عمومی این شهرستان می‌ توانند به صورت رایگان از اینترنت و آرشیو مقالات رایانه ‌ای با موضوعات مختلف استفاده کنند.

وی ضمن اشاره به علاقه و پیگیری مردم شهرستان در بحث کتابخانه های عمومی و استقبال از برنامه های این حوزه، اظهار داشت: فعالیت ها و تلاش های کتابداران شهرستان موجب رشد شاخص های کتاب و کتابخوانی شده است.

جمشیدی در پایان احداث کتابخانه‌ مرکزی بیجار را امری ضروری برای این شهرستان عنوان کرد و یاد آور شد: تصویب ساخت کتابخانه‌ مرکزی این شهرستان از مصوبات سفر سوم سفر رئیس جمهوری به استان است که باید هر چه سریعتر زمینه برای اجرایی کردن این پروژه فراهم شود.