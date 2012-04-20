استاندارد نبودن کانال انتقال آب علت آبگرفتگی خط 4 مترو

به گزارش خبرنگار مهر،حمزه شکیب در حاشیه بازدید از پروژه ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید روز گذشته خود از ایستگاه‌های خط چهار که دچار آب‌گرفتگی شدند، اظهار کرد: تا 9 صبح روز گذشته، آب داخل ایستگاه حبیب‌اللهی تا تاج تونل تخلیه شده بود و وعده دادند که تا ظهر جمعه تخلیه آب این ایستگاه به طور کامل انجام شود.

وی ادامه داد: تعمیرات ایستگاه آزادی نیز انجام شده بود وبازسازی سالن فروش بلیت این ایستگاه به اتمام رسیده بود و به جز تاسیسات الکترونیکی، سایر تعمیرات ایستگاه انجام شده بود.

شکیب با بیان این که اعضای شورا از ایستگاه ارم سبز و کانال انتقال آبی که تخریب شده است بازدید کردند گفت : برداشت ما این بود که کانال طراحی شده در آن نقطه فاقد استانداردهای لازم بود و از طرفی، در جریان ساخت مجتمع ایستگاهی در کنار این کانال نیز، به شکلی انجام شده بود که به دلیل نامناسب بودن مکان رمپی که برای آن ساخته شده بود، آب پس از تخریب دیواره کانال به تونل خط چهار وارد شد. همچنین صفحات پیش‌ساخته بتنی در این کانال به کار گرفته شده بود که به شکل درستی نصب نشده بود و این مساله در بروز بحران اخیر نقش داشت.

قسمت های تخریب شده موقتا ترمیم شده است

وی با اشاره به ترمیم کانال تخریب شده به نحوی که بارش‌های روزهای آینده مشکل دوباره‌ای در این نقطه ایجاد نکند، توضیح داد: قسمت تخریب شده موقتا ترمیم شده و راه ورود آب به داخل مترو مسدود است، اما باید برای ترمیم این نقطه کار بنیادی انجام شود.

شکیب تاکید کرد: اگر مراقبت‌های ویژه از تاسیسات صورت گیرد، شاهد بروز این مشکلات نخواهیم بود.

چمران: آسیب به ایستگاه های آبگرفته جدی نبوده است / ایجاد کمیته تخصصی علت یاب در مترو

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت ایستگاه های آب گرفته مترو گفت : آب ایستگاه ها تخلیه شده است و مسئولان شهری در حال نظافت و بررسی تجهیزات ایستگاه ها هستند .

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با میزان خسارت به ایستگاه ها گفت: آسیب هایی که به ایستگاه ها رسیده جدی نیست و تا هفته آینده بازگشایی می شود .

چمران در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با تشکیل کمیته علت یاب در شورای شهر تهران گفت : این تیم در شهرداری ایجاد شده است و نتیجه تخصصی علت این آبگرفتگی به شورا ارائه می شود .

