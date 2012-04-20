بازدید صالحی از حوزه های امتحانی آزمون استخدامی وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان به همراه لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صبح امروز(جمعه ) با حضور در یکی از حوزه های امتحانی آزمون استخدامی وزارت امور خارجه از نزدیک در جریان برگزاری این آزمون قرار گرفت.

وزیر امور خارجه پس از این بازدید ضمن یادآوری بازنگری انجام شده در تشکیلات دستگاه دیپلماسی کشور ، آزمون امروز را مبتنی بر نیاز این دستگاه به استخدام نیروی انسانی جدید دانست و تاکید کرد: این امتحان در فضایی کاملا شفاف ، رقابتی و بر مبنای شایستگی ، انصاف و عدالت برگزار و پیگیری خواهد شد تا از میان بهترین فرزندان ملت عزیز ایران همکاران جدید وزارت امور خارجه برگزیده شوند.

صالحی همچنین با تشکر از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری بخاطر همکاری و صدور مجوز جذب نیروی انسانی مورد نیاز این وزارتخانه یادآور شد: از میان بیست هزار داوطلب آزمون امروز افراد مورد نیاز بر اساس شایستگی های لازم برگزیده و طی چند مرحله در وزارت خارجه شروع بکار خواهند کرد.

