روحانیونی که شمشیرخود را از رو بسته بودند/ بذرپاش: در کار تولید پراید بودم نه شیر!

به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته برخی از اعضای جبهه متحد اصولگرایان با ائمه جماعات شرق تهران دیدار انتخاباتی داشتند که در ادامه به برخی از حاشیه های خواندنی این دیدار اشاره می شود.

روحانیونی که در این نشست حضور داشتند هریک بعنوان نماینده مردم محل خود با نگاه انتقادی و پرسشگر در این جلسه حضور داشتند و به تعبیر دیگر شمشیر خود را از رو بسته بودند.

هنگامیکه مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور در بخشی از سخنان خود بر لزوم توجه بیشتر علما و روحانیون به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مهم تقنینی کشورتاکید می کرد، برخی از روحانیون حاضر در جلسه با انتقاد به خود پور محمدی گفتند که شما هم باید نظارت خود را جدی تر و قوی تر کنید که پور محمدی جواب داد: بله این انتقاد به ما هم در سازمان بازرسی وارد است و در یک جلسه مفصل دیگر با شما علما در مورد ضعف نظارتی در کشور صحبت می کنم.

در ادامه این نشست حجت الاسلام کازرونی امام جمعه کرج با اشاره به فتنه 88 و اینکه عده ای قصد داشتند آنرا به پیراهن عثمان تبدیل کنند که در این صورت خیلی از نیروهای انقلابی ذبح می شدند یکی از روحانیون گفت: " بله ما می دانیم منظور شما جبهه پایداری است و متوجه این موضوع هستیم که آنها تندرو هستند؛ بنابراین به آنان رای نمی دهیم!"

بذرپاش یکی دیگر از کاندیدای جبهه متحد که در این نشست حضور داشت هنگامیکه در جایگاه سخنرانی قرار گرفت با شوخی به حاضران گفت: "اگر می خواهید کسی را نفرین کنید به آن بگویید انشاءالله مرحله دومی بشوی!"

بذرپاش که در حال سخنرانی راجع به ویژگی های مجلس نهم و شرایط سیاسی کشور بود یکی از روحانیون خطاب به وی گفت حالا بگو تاحالا کجا بودی و چه کارهایی انجام دادی؟ که بذرپاش شروع به توضیح درمورد تحصیلات و سوابق خود کرد.

در ادامه سخنان بذرپاش در مورد سوابق اجرایی خود، یکی از روحانیون که فاصله زیادی نیز با بذرپاش داشت خطاب به وی گفت: پس شیر450 تومانی که هزار و خورده ای شده تقصیر شماست ، بذرپاش نیز جواب داد: حاج آقا من تو کارتولید پراید بودم نه شیر!

همچنین فاطمه رهبر دیگر کاندیدای جبهه پایداری و نماینده مجلس هشتم هنگامیکه داشت از اقدامات فراکسیون زنان مجلس در مورد احقاق حقوق زنان و تصویب بازنشستگی برای خانم های خانه دار که در اقتصاد پنهان خانواده نقش دارند سخن می گفت؛ یکی از روحانیون گفت: " چه کسی به آنها(زنان) گفته کار کنند؟ خوب کار نکنند، برایشان کلفت می گیریم". در این هنگام یکی دیگر از روحانیون در پاسخ به اظهارنظر این روحانی به مزاح گفت: "این حرف رو نزن همین ها فردا می روند مجلس و همین را قانون می کنند!"