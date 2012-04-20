به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رستگار شامگاه پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی شهرستان بیجار، به عضویت فعال مردم بیجار در کتابخانه های عمومی سطح شهرستان اشاره کرد و بیان کرد: خوشبختانه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی به خوبی توانسته است در سطح این شهرستان نهادینه شود و این بهترین ظرفیت بیجار است که باید از سوی مدیران و مسئولان مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گیرد.

وی به وجود کتابخانه های مشارکتی در سطح شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان بیجار با داشتن 16 کتابخانه مشارکتی درسطح استان پیشتاز است و با توجه به ظرفیت های موجود و پیگیری لازم می توان در این بخش به موفقیت های بیشتری نیز امیدوار بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان به اهمیت کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه اشاره کرد و یادآور شد: توجه به موضوع کتاب و کتابخوانی و نهادینه کردن این فرهنگ حسنه در جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید سایر دستگاه های دولتی و مردمی نیز در این حوزه فعالیت های بهتری داشته باشند.

وی در ادامه از تجدید چاپ دو کتاب پندنامه یهیویه و منشعات امیرنظام گروسی در خصوص آداب و فرهنگ منطقه گروس توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: اداه کل کتابخانه های عمومی استان از دو سال قبل تاکنون توجهی ویژه نسبت به حمایت از چاپ و انتشار کتاب دارد.

رستگار در پایان یاد آور شد: با توجه به اینکه دشمنان اسلام از هیج راه و فرصتی برای انحراف جوانان ما فرو گزار نیستند لازم است که با ترویج فرهنگ کتاب خوانی در میان افراد و به ویژه جوانان آنان را با مسائل روز آشنا کنیم.