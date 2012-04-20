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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

رستگار:

مردم بیجار مقام نخست کشوری عضویت در کتابخانه‌ها را دارند

مردم بیجار مقام نخست کشوری عضویت در کتابخانه‌ها را دارند

بیجار - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان گفت: بیش از 10 درصد مردم شهرستان بیجار در کتابخانه‌های عمومی عضویت دارند و در این زمینه مقام نخست کشوری را دارا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله رستگار شامگاه پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی شهرستان بیجار، به عضویت فعال مردم بیجار در کتابخانه های عمومی سطح شهرستان اشاره کرد و بیان کرد: خوشبختانه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی به خوبی توانسته است در سطح این شهرستان نهادینه شود و این بهترین ظرفیت بیجار است که باید از سوی مدیران و مسئولان مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گیرد.

وی به وجود کتابخانه های مشارکتی در سطح شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان بیجار با داشتن 16 کتابخانه مشارکتی درسطح استان پیشتاز است و با توجه به ظرفیت های موجود و پیگیری لازم می توان در این بخش به موفقیت های بیشتری نیز امیدوار بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان به اهمیت کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه اشاره کرد و یادآور شد: توجه به موضوع کتاب و کتابخوانی و نهادینه کردن این فرهنگ حسنه در جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید سایر دستگاه های دولتی و مردمی نیز در این حوزه فعالیت های بهتری داشته باشند.

وی در ادامه از تجدید چاپ دو کتاب پندنامه یهیویه و منشعات امیرنظام گروسی در خصوص آداب و فرهنگ منطقه گروس توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و گفت: اداه کل کتابخانه های عمومی استان از دو سال قبل تاکنون توجهی ویژه نسبت به حمایت از چاپ و انتشار کتاب دارد.

رستگار در پایان یاد آور شد: با توجه به اینکه دشمنان اسلام از هیج راه و فرصتی برای انحراف جوانان ما فرو گزار نیستند لازم است که با ترویج فرهنگ کتاب خوانی در میان افراد و به ویژه جوانان آنان را با مسائل روز آشنا کنیم.

کد مطلب 1581523

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