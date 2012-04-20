رکوردگیری از قهرمان لرستانی برای کسب سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول این رکوردگیری در زمین پرتابهای دو و میدانی ورزشگاه تختی خرمآباد به قضاوت کاوه طولابی و اسفندیار مریدی برگزار شد که طی 6 مرتبه پرتاب وزنه، بهترین رکورد شاهرخی 19 متر و 47 سانتیمتر به ثبت رسید.
رکورد ورودی بازیهای المپیک لندن 19 متر 70 سانتیمتر است که شاهرخی باید در 4 مرحله دیگر به آن دست یابد.
این رکوردگیری با حضور فرهاد نیکوخصال مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان، همایون مرآت معاون ورزشی این اداره کل، سرهنگ بهمن پاکزاد فرمانده انتظامی خرمآباد، بهمن بیوکنژاد سرپرست هیئت دو و میدانی استان، سید محسن شاهرخی مربی سید مهدی شاهرخی و جمعی از مسئولین و علاقمندان ورزش استان آغاز شد.
سید مهدی شاهرخی در پایان مرحله اول این رکوردگیری گفت: با توجه به اینکه فقط یک ماه از آغاز تمریناتم میگذرد، فکر نمیکردم که موفق به پرتاب وزنه بالاتر از 19 متر شوم و امروز حدود نیم متر بیش از حد انتظارم وزنه را پرتاب کردم.
وی افزود: رکورد شخصیام 19 متر و 53 سانتیمتر است و امیدوارم در مسابقات شیراز و یا 3 مرحله مسابقات برونمرزی دیگری که پیش رو دارم موفق به کسب سهمیه المپیک شوم.
بنابر این گزارش سید مهدی شاهرخی 27 ساله در کارنامه ورزشیاش سوابق درخشانی از جمله کسب مدال طلای دانشآموزان جهان در اسپانیا، مدال طلای جوانان آسیا در ماکائو، مدال طلای بازیهای کشورهای مسلمان در عربستان، مقام چهارم جوانان جهان در ایتالیا و چند عنوان بینالمللی دیگر را دارد.
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