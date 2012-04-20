به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح رشد چشمگیری در عرصه‌های نظامی و فناوری داشته است که باید هر چه بیشتر تقویت شوند.

وی تضعیف سپاه را امری حرام و غیر شرعی دانست و ادامه داد: تقویت سپاه امری واجب است و این ارگان و دیگر نهادهای نظامی باید تقویت شوند. مجاهدت‌ها و کارهای انجام شده توسط سپاه در تاریخ اسلام کم‌نظیر است.

امام جمعه بوشهر به سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: باید انقلاب فرهنگی نوینی را با ایجاد اتاق‌های فکر متعدد ایجاد کنیم چرا که ایران هدف تهاجم استکبار جهانی در عرصه فرهنگی قرار گرفته است.

وی همچنین به روز هوای پاک اشاره کرد و بیان داشت: گرد و غبارهایی که از کشورهای مجاور وارد کشور می‌شود چند سالی است که مناطق غربی و جنوب کشور را در بر گرفته است و هر از چندگاهی شاهد حضور گرد و غبار در این مناطق هستیم که باید چاره‌ای برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

آیت الله صفایی بوشهری به مضرات ورود گرد و غبار اشاره کرد و اضافه کرد: اگر این مشکل، یک مشکل منطقه‌ای است که باید با تشکیل یک اتاق فکر راه‌حل آن پیدا شود و اگر یک مسئله ملی است نیز باید راهکارهای علمی حل ان انجام شود.

وی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در اشتغال و کارآفرینی اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با تلاش و همفکری مسئولان شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان استان باشیم.

خطیب جمعه بوشهر به نقش کارگران در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: مشکلات اقتصادی زیادی برای کارگران در استان به علت عدم پرداخت بموقع حقوق انها ایجاد شده است که امیدواریم این مشکلات به طور کامل حل شود.

وی خواستار پرداخت بموقع حقوق کارگران توسط کارفرمایان شد و ادامه داد: پرداخت بموقع حقوق کارگران باعث رونق کارها خواهد شد و علاوه بر پرداخت بموقع حقوق کارگران باید تسهیلات بیشتری شامل کارگران شود.