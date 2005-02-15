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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۴۵

مسابقات ژيمناستيك قهرماني جوانان آسيا - دوحه قطر

دو ورزشكار ايراني به فينال مسابقات راه يافتند // فدراسيون ژيمناستيك به نفرات برترجوايز دلاري مي دهد

براي نخستين باردر تاريخ ژيمناستيك كشورمان ورزشكاران تيم ملي جوانان ژيمناستيك ايران به فينال انفرادي مسابقات ژيمناستيك قهرماني آسيا راه يافتند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" كامبيزحاج محمدي دروسيله خرك حلقه با امتياز1/8 وعلي مرزبان با امتياز7/8 دروسيله دارحلقه توانستند رقباي خود را پشت سرگذاشته وبه فينال مسابقات زيمناستيك قهرماني جوانان آسيا راه يابند.
گفتني است: اين دوورزشكارجزو نفرات ذخيره تيم ملي جوانان كشورمان بودند كه درتركيب اصلي قرارگرفتند وچهره درخشاني را دراين مسابقات به نمايش گذاشتند.

لازم به ذكراست: فدراسيون ژيمناستيك بمنظور ايجاد انگيزه دربين قهرمانان اعزامي كشورمان به ترتيب به نفرات اول تا سوم اين مسابقات 10، 5 و3هزاردلارپرداخت خواهد كرد. ضمن اينكه هريك ازقهرماناني كه بتوانند درجمع 8 تيم فيناليست اين مسابقات قرارگيرند، يكهزاردلارجايزه دريافت خواهند كرد.

کد مطلب 158153

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