دو ورزشكار ايراني به فينال مسابقات راه يافتند // فدراسيون ژيمناستيك به نفرات برترجوايز دلاري مي دهد

به گزارش خبرگزاري" مهر" كامبيزحاج محمدي دروسيله خرك حلقه با امتياز1/8 وعلي مرزبان با امتياز7/8 دروسيله دارحلقه توانستند رقباي خود را پشت سرگذاشته وبه فينال مسابقات زيمناستيك قهرماني جوانان آسيا راه يابند.

گفتني است: اين دوورزشكارجزو نفرات ذخيره تيم ملي جوانان كشورمان بودند كه درتركيب اصلي قرارگرفتند وچهره درخشاني را دراين مسابقات به نمايش گذاشتند.

لازم به ذكراست: فدراسيون ژيمناستيك بمنظور ايجاد انگيزه دربين قهرمانان اعزامي كشورمان به ترتيب به نفرات اول تا سوم اين مسابقات 10، 5 و3هزاردلارپرداخت خواهد كرد. ضمن اينكه هريك ازقهرماناني كه بتوانند درجمع 8 تيم فيناليست اين مسابقات قرارگيرند، يكهزاردلارجايزه دريافت خواهند كرد.