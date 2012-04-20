حسین چمنپرداز در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری نشست " تفسیر توصیفی سمفونی ششم بتهوون " با نام پاستورال (سمفونی روستایی) اظهار داشت: بتهوون این سمفونی را همزمان با سمفونی پنجم خود نگاشته که به عشق وی نسبت به طبیعت برمیگردد.
وی افزود: این سمفونی شامل پنج موومان (قسمت) است که بخش نخست آن به احساسات، شور و هیجان انسانها پس از ملاقات با طبیعت میپردازد.
مدیر انجمن دوستداران موسیقی با اشاره به اینکه در این موومان از زیبایی ابرها و آسمانها تا صدای چهچهه پرندگان را میشنویم، تصریح کرد: در این موومان از سازهای کوبهای و آهنگسازی پیچیده استفاده نشده و تنها برای نشان دادن جریان طبیعت و نگاه انسان به آن در سراسر موومان، از تکنیک مدلاسیون ( بیان ایده اصلی با شیوههای مختلف) استفاده شده است.
وی ادامه داد: ارکستراسیون نیز در این موومان علمی است و استفاده از سازهای بادی برنجی مانند هورن سبب شده لطافت و طراوت طبیعت به خوبی نشان داده شود.
چمنپرداز با اشاره به اینکه موومان دوم به توصیف صحنهای در کنار جویبار میپردازد، تاکید کرد: در این موومان با استفاده از ساز ویولنسل و دیسکیتاتوی ساز کنترباس حرکت روان جویبارها ترسیم شده و یکی از شاخههای موسیقی توصیفی نشان داده شده است.
وی اضافه کرد: در ادامه با کمک تکنیکی در ساز پیانو چهچهه پرندگان ترسیم شده و یکی از شاهکارهای مکالمهای در میان پرندگان را در اواخر این موومان میشنویم که دو فاخته و یک بلبل توسط سازهای فلوت و کلاینت به تبادل گفتوگو میپردازند.
مدیر انجمن دوستداران موسیقی با بیان اینکه در موومان سوم شادی، نشاط و پایکوبی روستاییان بخش رودخانه راین را شاهد هستیم، گفت: این بخش نیز از جمله شاهکارهای بتهوون است که مکالمهای بین سازهای ابوآ و باسون داریم، بدین شکل که در این بخش ابوآ به خانم زیبارو و خوشپوش و باسون نیز یک مرد بلهقربانگو تشبیه شده است.
وی ادامه داد: صداهای به کار برده شده در این موومان نیز صد در صد مربوط به روستای کنار رودخانه راین است چرا که ساز باسون در آن صدایی دونتی را تقلید میکند که نمادی از نوازندههای روستایی است که بر روی بشکهها مینشیند و سازشان تنها دو صدا را تقلید میکند.
چمنپرداز تاکید کرد: در انتهای موومان سوم شاهد انقلاب هوا و آرامش پیش از طوفان هستیم به گونهای که در ابتدای موومان چهارم ترس و اضطراب حاصل از رخ دادن طوفان به خوبی حس میشود.
وی به بیان ویژگیهای موومان چهارم پرداخت و بیان داشت: از شاهکارهای تاریخ موسیقی توصیف طوفان است و انقلابی در ارکستراسیون سازهای سمفونی را در این راستا شاهد هستیم.
مدیر انجمن دوستداران موسیقی با بیان اینکه تفسیر این موومان بتهوون حاصل تحقیقات بسیار و شنیدن چندین باره و متفاوت از این موومان بوده است، ادامه داد: در این بخش بتهوون برای نخستین بار از ساز پیکولو و ترومبوز در ارکستر استفاده کرده است و پیش از بتهوون این دوساز در ارکستر موجود نبوده است.
وی در ادامه بیان داشت: در این بخش سازهای بادی نیز نقش ایفا میکند و از سازهای کوبهای برای بیان طوفان و رعد و برق استفاده میشود.
چمنپرداز با اشاره به سکوت پس از طوفان تصریح کرد: به طور دقیق این حالت را در سمفونی بتهوون میتوان دید که این موضوع با بارش باران و کاهش صداها در زمانی که ارکستر ناگهان از اوج فرود میآید به خوبی حس میشود.
وی با بیان اینکه در این موومان نیز از ساز پیکولو استفاده شده گفت: با توجه به اینکه هنگام وزش شدید باد به نظر میرسد، باد سوت میکشد، در این سمفونی نیز از ساز پیکولو برای نشان دادن آن استفاده شده است.
مدیر انجمن دوستداران موسیقی اصفهان بیان داشت: بتهوون هسته فیزیکی انکسار نور را نیز در این میان از یاد نبرده است و همان تمی که برای نشان دادن ریزش باران به کار برده در آخر موومان برای نشان دادن پیدایش رنگین کمان توسط ساز ابوآ ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه این شیوه نوعی شگفتی در دنیای سمفونی محسوب میشود، ادامه داد: به عبارتی بتهوون از ایدهای برای ریزش باران در ابتدای موومان چهارم استفاده کرده و سپس از همان ملودی و موزیک تم باران برای نشان دادن رنگینکمان الهام گرفته است چرا که با تابیدن نور به باران است که رنگین کمان ایجاد میشود.
چمنپرداز تصریح کرد: این موضوع از خارقالعادهترین بخشهای سمفونی به علت تشابه یک تم برای نشان دادن دو موضوع است.
وی بیان داشت: موومان سه، چهار و پنج به یکدیگر متصل است و در موومان پنج بار دیگر همه چیز آرام میشود و روستاییان برای سپاسگزاری به درگاه خدا مراسم شادی را به جا میآورند.
در اجرای موسیقی تنها صحیح نوازی مهم نیست
مدیر انجمن دوستداران موسیقی با اشاره به اینکه صدها اجرا از سمفونی ششم بتهوون وجود دارد، تاکید کرد: میتوان گفت اجرای برنو والتر شاخصترین اجرای این سمفونی است و اجراهای آرتور توسکانینی، هربرت فون کارایان و کلادیو آبادو نیز توصیف مناسبی از این سمفونی ارائه کردهاند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه درک صحیح موسیقی از صحیح نوازی اهمیت بیشتری دارد، به نظر میرسد این افراد با سمفونی ششم بتهوون بهتر ارتباط برقرار کرده، ویژگیهای آن را به درستی شناختهو از آن به خوبی تقلید کردهاند چرا که تقلید نیز زیر مجموعهای از توصیف است.
به گزارش مهر، انجمن دوستداران موسیقی سلسله جلسههای تحلیلی و شنیداری را در راستای رونق و تقویت شنوندگی صحیح و همه جانبه هنر موسیقی هر دو هفته یکبار روزهای سه شنبه از ساعت 16 الی 18 برگزار میکند.
علاقهمندان میتوانند جهت شرکت در این برنامه به هنر سرای خورشید واقع در پل شهید چمران، ابتدای خیابان کاوه، جنب شهرداری منطقه هشت،کوی آفتاب مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4593560 تماس حاصل کنند.
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