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۱ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

اخبار کوتاه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان

اخبار کوتاه اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: برگزاری 124 مراسم قرائت دعای ندبه و توسل، برگزاری جلسه بانوان فرهیخته در کامیاران، مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه سفینه النجاه در کامیاران مهمترین اخبار اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان از برگزاری 124 مراسم دعای کمیل، ندبه و توسل در استان خبر داد.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی اظهارداشت: این دعاها به مناسبت دهه دوم ایام فاطمیه در هیئت مذهبی استان در سطح شهرستان های قروه، بیجار و کامیاران در روزهای دوشنبه، پنج شنبه و جمعه هر هفته برگزار می شود.

برگزاری جلسه بانوان فرهیخته در کامیاران

جلسه بانوان فرهیخته پیرامون تبیین مسائل زن در خانه و خانواده و جایگاه ویژه آن در اسلام در شهرستان کامیاران برگزار شد.

هر کدام از حاضران در زمینه تبیین جایگاه زن در خانه و خانواده مقالاتی ارائه کردند و مقرر شد که جلسه بانوان فرهیخته هر ماه در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار شود.

مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه سفینه النجاه در کامیاران

مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقه سفینه النجاه در شهرستان کامیاران و با اهدا هدایای به نفرات برتر برگزار شد.

این مسابقه در اسفند ماه سال 90 با حضور تعدادی از حافظان وعلاقمندان به قران کریم در دو رده بزرگسال و خردسال برگزار شد و نفرات برتر در این مسابقه مشخص و تجلیل شدند.

کد مطلب 1581539

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