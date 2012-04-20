تحریم های غرب تاثیری در کشور ندارد/ هراس دشمنان از گسترش دین اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: غرب خیال می کند که با اعمال تحریم های مختلف می تواند نظام اسلامی را در راستای رسیدن به اهداف و آرمان های خود منحرف کند این در حالی است که این تحریم ها هیچ تاثیری بر کشور ندارد.

وی گفت: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران بارها دشمنان با اعمال تحریم در عرصه های مختلف به دنبال اعمال فشار بر نظام اسلامی بوده اند این در حالی است که هر بار و با تشدید این تحریم ها ملت ایران مقاوم تر شده و با حرکت در مسیر آرمان های خود به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به موفقیت های کسب شده توسط کشورمان طی سالهای اخیر عنوان کرد: کشورهای غربی به ویژه آمریکا در هر حوزه ای که ایران اسلامی را تحریم کرده اند جوانان این مرز و بوم با استفاده از توان و خلاقیت خود این تحریم ها را دور زده اند.

وی با اشاره به هیاهوی اخیر کشورهای غربی بر علیه ایران اسلامی یادآور شد: کشورهای اروپایی در ماه های گذشته خبر از تحریم نفت ایران را اعلام کردند این در حالی است که امروز دیگر ایران اسلامی نمی خواهد به آنها نفت بفروشد و خود این کشورها با مشکلات جدی در این زمینه مواجه شده اند.

ماموستا مجتهدی با اشاره به روند رو به رشد اقتدار نظام اسلامی در عرصه های مختلف بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت وجود رهبر مقتدر و حمایت های بی شائبه مردمی همواره بر اهداف و آرمان های خود ایستادگی کرده است و به همین دلیل هر روز بر اقتدار این نظام افزوده می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه های دشمنان اسلام در راستای حمله به ارزشهای دینی اشاره کرد و افزود: دشمن تلاش دارد که با استفاده از تمامی امکانات خود با گسترش روز افزون دین مبین اسلام جلوگیری کند و به همین دلیل با توطئه های مختلف به دنبال عملی کردن این اهداف است.

امام جمعه سنندج در پایان با تاکید بر لزوم هوشیاری و حضور آگاهانه مسلمانان در راستای مقابله با دسیسه های دنیای استکبار اظهار داشت: حفظ وحدت و همدلی و تلاش برای ترویج آموزه های دینی در جهان باید همواره مورد توجه مسلمانان قرار گیرد و برای رسیدن به این مولفه های مهم تلاش کنند.