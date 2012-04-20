دولت از کارآفرینی حمایت کند/ مسئولان کشور غرق تجمل گرایی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز اظهار کرد: مسئولان کشور نباید غرق در اشرافی گری و تجمل گرایی شوند زیرا آنها باید امام علی(ع) را الگو قرار دهند که وقتی به حکومت رسید زندگی ساده اش، ساده تر شد.

وی با اشاره به روز بزرگداشت سعدی افزود: مباهات ما ایرانیان به این شاعر همین بس که شعر معروفش ( بنی آدم اعضای یکدیگرند ......) بر سر در سازمان بین الملل در نیویورک زده شده و این شعر ناشی از احادیث و روایتهای اسلامی ما است.



خطیب نماز جمعه اهواز به دوم اردیبهشت سال 1358 سالروز تاسیس سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: سپاه که یکی از نهادهای مولود انقلاب به شمار می رو و به دستور امام خمینی تاسیس شده است بیشترین خدمات را به کشور انجام داده است.



حسن زاده افزود: سپاه در جنگ حماسه های بزرگی آفرید و در بعد از آن نیز در حوادث مختلف از جمله فتنه سال 88 به خوبی از کشور حراست و پاسداری کرد.



وی به دوم اردیبهشت سال 1359 اشاره کرد و گفت: در این روز امام خمینی(ع) فرمان تاسیس انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاه های کشور را صادر کرد. در آن زمان دانشگاه ها محل تاخت و تاز گروه های منحرف کمونیستی، مارکسیستی و منافقین بودند که امام بعد از صادر کردن دستور تعطیلی دانشگاه ها، با صدور فرمان تاسیس انقلاب فرهنگی، آنها را اسلامی کرد و امروز دانشگاه ها و دانشجویان ما در سطح جهان حرفهای فراوانی برای گفتن دارند.



امام جمعه اهواز با اشاره به روز ملی کارآفرینی که روز یکشنبه آینده است، تصریح کرد: بحث کارآفرینی که همان تولید شغل در کشور است در شرایط فعلی یک عبادت بزرگ به شمار می رود زیرا امروزه بحث بیکاری در کشور یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی جوانان به شمار می رود.



وی با اشاره به اینکه کارآفرینی متناسب به شعار امسال ( حمایت از تولید ملی ....) است، گفت: مسئولان برای توسعه کارآفرینی همت و حمایت بیشتری از خود نشان دهند.



حسن زاده به پنجم اردیبهشت سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس اشاره و تصریح کرد: این عملیات به اعتراف فرمانده آن در خاک آمریکا شبیه سازی و با موفقیت اجرا شده بود ولی آنها از این موضوع غافل بودند که خداوند از این انقلاب حراست خواهد کرد.



امام جمعه اهواز همچنین عنوان کرد: مذکرات هسته ای اخیر کشور با گروه موسوم به 1+5 این بار واقعا غرور آفرین بود زیرا برخلاف دوران اصلاحات که کشور دستهایش را به علامت تسلیم در برابر کشورهای مستکبر بلند کرده بود این بار ما از موضوع قدرت با آنها مذاکره کردیم و آنها حتی محل برگزاری نشست که از سوی کشور ما تعیین شده بود را قبول کردند.