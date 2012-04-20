کارگاه روش تحقیق در مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پویاسازی عرصه پژوهش و ارتقای علمی مهارتی اساتید راهنمای تحقیقات پایانی سطح 2 (کارشناسی) و نیز برای تکمیل دوره‌های مهارت ‌افزایی معاونان پژوهش واحدهای آموزشی، کارگاه آموزشی – مهارتی روش تحقیق برگزار شد.

دراین کارگاه سه روزه تلاش شد تا تمام مهارتهای مورد نیاز اساتید راهنما و معاونان پژوهش که رکن اصلی امور پژوهشی مدارس هستند آموزش داده شود.

مباحث مطرح شده در این کارگاه شامل مواردی از قبیل تعریف تحقیق و اهمیت آن، معرفی انواع تحقیق و روش‌های آن، مهارت انتخاب موضوع، توضیح شرایط موضوع، معرفی طرح تحقیق و انواع آن و ذکر اهمیت و عناصر آن، مهارت بیان مساله تحقیق و مهارت طرح سئوال و فرضیه تحقیق بوده است.

هدف از برگزاری این برنامه آموزش شیوه‌های صحیح تحقیق و یکسان‌سازی روند کار اساتید راهنما اعلام شده است.